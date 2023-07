Réunions à 7h45 : le point de vue de la nouvelle responsable des marchés de capitaux chez Deutsche Bank

Deutsche Bank a une nouvelle coresponsable pour l’activité Marchés de Capitaux en EMEA, et pour une banque où les quinquas blancs sont majoritaires depuis longtemps aux postes seniors, c’est une bouffée d’air frais.

Hoby Buvat est malgache de naissance. Elle est arrivée en France avec sa famille à l’âge de huit ans, dans l’espoir d’y trouver une vie meilleure. Peu intéressée par la banque lorsqu’elle était jeune, son intérêt pour la micro-économie et la réussite des entreprises l’ont poussée à intégrer l’ESCP, l’école de commerce arrivée première au classement du Financial Times sur les Masters en Finance, et dont les jeunes diplômés visent aujourd’hui des salaires proches de 150k € dans les trois ans suivant l’obtention de leur diplôme. « Venir d’un autre pays où l’on parle une autre langue… a renforcé mon sens de la curiosité, » expliquait-t-elle aux étudiants d’UCL l’an dernier. « Je suis assez ouverte d’esprit… et j’ai rarement peur de changer les choses, » ajoutait-t-elle alors.

Les réunions matinales font partie de ces choses qu’elle a changées chez Deutsche Bank. Ces fameuses réunions en tout début de journée constituent de véritables défis pour les mères de jeunes enfants, confiait-t-elle alors aux étudiants. « Mes réunions du matin avaient lieu à… 7h45, » avouait-t-elle. « Il y a quelques années, c’était juste le pire timing possible pour moi… l’heure où il fallait préparer tout le monde pour aller à l’école. » Elle a demandé à décaler la réunion plus tard dans la journée, et a eu gain de cause. C’était peu de choses selon elle – et pourtant c’était exactement le genre de choses susceptible de faire une grosse différence pour les mères actives.

Hoby Buvat a aussi d’autres idées de changement. Au lieu de se cantonner à recruter beaucoup de femmes au niveau junior dans le secteur bancaire, elle aimerait améliorer la mobilité aux échelons intermédiaires de la banque. « Cela implique de nouvelles formations, qui font prendre un peu plus de risque aux gens car ce n’est pas le type de profil qu’on a eu l’habitude de croiser jusqu’à présent, analyst en banque d’investissement devenu MD en banque d’investissement ; ce serait plus latéral, » expliquait-t-elle. « J’aimerais avoir une visibilité plus horizontale sur le vivier de talents afin d’augmenter la diversité. » En d’autres termes, Hoby Buvat aimerait retenir des candidats issus de la diversité au sein du middle et du back office, et les former à des fonctions de front office.

Elle-même a fait toute sa carrière en front office. Après des débuts chez SocGen en 1998, elle est entrée en 2000 chez Deutsche Bank, où elle a passé l’essentiel de sa carrière, hormis un bref intermède chez Merryll Lynch à la suite de la crise financière. Elle est spécialisée en leveraged finance, pas à proprement parler le créneau idéal par les temps qui courent, en particulier chez DB, contrainte par la BCE à une augmentation de capital.

Rien de tout cela ne semble avoir affecté sa carrière. Dans un mémo qu’eFinancialCareers a pu consulter, Deutsche Bank a annoncé le 6 juillet la prochaine nomination de Hoby Buvat et Mark Lewellen (actuel responsable origination DCM de la banque) au poste de coresponsables Marchés de Capitaux pour la région EMEA, une division qui réunit DCM, ECM, LDCM (leveraged debt capital markets) et SETG (strategic equity transactions group). Tous deux reporteront à Henrik Johnsson, coresponsable de la banque d’investissement en EMEA.

Cliquez ici pour créer votre profil eFinancialCareers. Soyez visible auprès des recruteurs qui cherchent à pourvoir des postes de premier plan en technologie et finance.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, Whatsapp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Click here to fill in our anonymous form, or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)