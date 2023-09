Comment Bank of America est devenue un endroit où il fait bon travailler

Il fut un temps, il y a environ cinq ans, où Bank of America avait une réputation peu enviable. Selon ses détracteurs en interne, la banque américaine était alors minée par le favoritisme et la politique. C’était en 2018 ; en 2023, les sources en interne la décrivent comme un endroit beaucoup plus convivial.

« Cela a beaucoup changé, » raconte en off un cadre senior de l’activité trading fixed income de BofA à Londres. « C’est devenu beaucoup plus équitable. » Même écho chez un trader actions senior : « Travailler chez BofA est devenu bien plus agréable – la culture d’entreprise est bien meilleure aujourd’hui. »

Ce nouvel élan de bienveillance chez BofA est dû apparemment au management de l’activité de marchés. Jim DeMare, ancien trader chez Citi et Bear Stearns, arrivé chez BofA en 2009, dirige les ventes et le trading depuis juillet 2020. Et reformate l’activité à son image. « Jim est très bon sur la culture, » indique le trader fixed income. « En matière de promotions, il donne le job à la personne la mieux armée pour le poste, pas à celle qui fait partie de son cercle rapproché. »

En equities, Jim DeMare a favorisé des gens comme Martina Slowey, ancienne responsable du prime brokerage Europe chez UBS et responsable equities pour la région EMEA chez BofA depuis juillet 2020. Ses collègues reconnaissent qu’elle a transformé l’environnement de travail. « Grâce à Martina, c’est agréable de travailler chez BofA, » indique l’un d’entre eux, « elle est très attentive à la culture. » Martina Slowey n’a rien du cliché de la banquière senior : elle a grandi en Irlande, où ses parents tenaient un pub, et a travaillé dans le leasing et dans un bar de Covent Garden avant de décrocher son premier job chez Morgan Stanley.

Martina Slowey comme Jim DeMare ont été promus à l’ère Tom Montag, l’ancien COO et président de l’activité Global Markets parti en août 2021. En octobre 2021, le New York Times publiait un article accusant Montag d’avoir créé une culture du copinage favorisant son cercle rapproché. Chez BofA, on raconte que le problème ne venait pas de lui, mais justement des membres de son cercle rapproché, comme Fab Gallo, alors à la tête du trading actions, et Sanaz Zaimi, l’ex-Goldman Sachs responsable de l’activité parisienne de la banque et des ventes FICC. Le premier est parti en octobre 2020, la seconde en septembre 2021.

Même si Jim DeMare et Martina Slowey ont pris leurs fonctions à l’ère Montag, les sources en internes confirment le changement par rapport à l’encadrement précédent. « Jim DeMare est très différent, » indique le MD en FICC.

Bank of America n’a pas souhaité faire de commentaire, mais force est de constater que l’activité de marchés sous la nouvelle direction est florissante. Les revenus fixed income de BofA ont progressé de 18% au deuxième trimestre, quand ceux de Morgan Stanley ont enregistré une baisse de 30% ; les revenus des ventes et trading actions ont perdu 2%, contre 10% chez Citi. Suite à ces résultats, BofA renforce ses desks fixed income.

Certes, il n’y a pas que des bonnes nouvelles – il y a aussi des suppressions de postes, et les bonus 2021 n’ont pas été à la hauteur des espérances, mais dans l’ensemble, le moral des troupes chez BofA semble bien meilleur qu’auparavant. La banque a été récemment nommée la meilleure du monde en matière de diversité et d’inclusion et essaie, autant que faire se peut, de faire bouger ses effectifs en interne plutôt que de licencier. « C’est vraiment beaucoup plus cool maintenant, » ponctue notre MD actions.

