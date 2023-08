Quand les revenus (et les postes) en banque retrouveront des couleurs… les prévisions en un tableau

Si vous êtes dans l’expectative, en espérant sincèrement un retour de la dynamique des banques au niveau d’avant la pandémie, avant de diffuser votre CV sur le marché du travail, peut-être est-il préférable d’attendre un peu.

Mike Mayo, l’analyste bancaire de Wells Fargo, bien connu pour la complexité de ses questions en réunions téléphoniques et pour sa capacité à titiller Jamie Dimon, vient de publier un tableau avec ses prévisions de revenus en banque d’investissement pour 2023, 2024 et 2025.

S’il concède que l’ « hystérie » suscitée par les faillites des banques régionales américaines est terminée, il ne prédit pas pour autant un retour rapide au niveau des revenus de l’époque de la pandémie.

Le tableau ci-dessous montre qu’au contraire, Mike Mayo penche pour une année 2023 médiocre (sauf en ECM), une année 2024 en légère amélioration pour la banque d’investissement hors vente et trading, et une année 2025 en progrès partout. Et pourtant, même pour 2025, les revenus resteront d’après lui inférieurs au niveau 2020.

Quelle importance ? Quasiment aucune, dans la mesure où 2020 a été une anomalie due à la pandémie, résultant d’un trading fixed income débridé. Plus prometteur en revanche, les revenus 2025 seront selon lui de 25% supérieurs à ceux de 2019, année en tout état de cause plus normale.

Quoi qu’il en soit, c’est une déception pour les banques qui osaient penser que les revenus du niveau de la pandémie pourraient perdurer et qui avaient augmenté leurs effectifs en conséquence. Les CEO des banques semblent partager le point de vue de Mike Mayo : David Solomon chez Goldman Sachs déclarait le mois dernier que 2021 était un phénomène qui n’apparaît qu’une fois tous les dix ans, et que les faibles revenus de cette année en M&A étaient tout aussi anormaux. Avec le temps, les revenus reviendront à la normale, expliquait-il. Ils ne seront pas mauvais, mais ils ne seront pas non plus exceptionnels…

