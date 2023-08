La fine fleur des étudiants français vise toujours des postes à Londres

Nouveau centre financier européen, Paris est aussi celui qui brille de mille feux. Et HEC est l’un des meilleurs établissements français pour les étudiants ambitionnant d’entrer dans la finance. Oui mais voilà, car il y a un mais, c’est à Londres que les étudiants d’HEC veulent travailler par-dessus tout.

Ferdinand Petra, professeur associé en finance à HEC, par ailleurs ancien VP chez Barclays à Paris, raconte qu’environ 40% des étudiants du Masters in Finance d’HEC et de ceux qui choisissent une majeure en Finance effectuent des stages à Londres cet été. 25% font de même à Paris, et les 35% restant sont disséminés à travers le monde.

« Quand je regarde où nos étudiants veulent travailler, la grande majorité d’entre eux postule toujours

à des stages d’été à Londres. A ce stade, il y a peu d’évolution en faveur de Paris, » explique-t-il. « Les étudiants continuent de voir en Londres la plaque tournante pour les postes en banque. Même si Paris est devenu le hub pour l’Europe continentale, Londres reste le meilleur endroit pour réseauter en début de carrière. »

Cette préférence des étudiants pour Londres s’affirme alors que Bank of America, Morgan Stanley, JPMorgan et consorts poursuivent leur expansion à Paris. À titre d’exemple, Morgan Stanley communique déjà autour des candidatures pour les stages de 2024 en vente et trading ou banque d’investissement, hors période estivale.

Si l’intérêt des étudiants d’HEC pour Londres ne fait aucun doute, Ferdinand Petra précise qu’ils sont beaucoup moins enthousiastes lorsqu’il s’agit de Francfort. « Juste après le Brexit, tout le monde pensait que Francfort serait la grande gagnante, mais ce n’a pas été le cas. Si nos étudiants (non-allemands) ne trouvent rien à Londres ou à Paris, ils viseront en majorité Hong Kong ou New York. »

Les étudiants d’HEC sont connus pour afficher un taux de conversion élevé de leurs stages en postes à plein temps. Pour Ferdinand Petra, c’est le résultat non seulement de leur excellence académique, mais aussi de leur habitude du travail en équipe. « Ils comprennent que la banque est une affaire d’humains, et c’est ce qui fait toute la différence. »

Cliquez ici pour créer votre profil eFinancialCareers. Soyez visible auprès des recruteurs qui cherchent à pourvoir des postes de premier plan en technologie et finance.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, Whatsapp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Click here to fill in our anonymous form, or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)