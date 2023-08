Ces jobs bizarres de la finance où avoir des parents fortunés peut s’avérer très utile…

Dans les services financiers, nombreux sont les postes en contact direct avec les clients où il est utile d’avoir le ‘vernis’ donné par l’éducation caractéristique de la « classe moyenne supérieure », la fameuse « upper middle class » des anglo-saxons ; mais pour qui veut travailler dans le family office d’une dynastie si fortunée qu’elle monte ses propres effectifs pour le gérer, c’est essentiel.

Les postes en family office sont en plein boom, dixit Bloomberg. C’est le cas en particulier à Singapour, où le régime fiscal avantageux a induit une hausse plus que sensible du nombre de single family offices, passé de 400 en 2020 à 1 100 en 2022. Mais le nombre de postes à pourvoir en family office augmente aussi rapidement à Hong Kong et au Moyen-Orient.

Avec l’explosion de ces postes en family office, les familles fortunées n’ont pas assez de proches tout aussi riches à placer. D’après Bloomberg, c’est la formule qu’elles privilégiaient par le passé, mais elles en sont aujourd’hui réduites à recruter des stagiaires et des professionnels passés par un cursus spécifique aux family offices. Certains des plus prisés sont proposés par le Wealth Management Institute à Singapour, l’International Institute for Management Development à Lausanne, la Hong Kong Academy for Wealth Legacy et le DIFC Family Wealth Centre à Dubaï.

Ces cursus ont un coût, à l’instar de celui de Lausanne - 17,5k $ pour trois jours. Mais les candidats (déjà riches) s’en acquittent sans état d’âme compte tenu de l’attractivité des postes visés. Pour un professionnel de l’investissement, ils offrent une grande liberté pour investir dans les différentes classes d’actifs. Reste qu’ils présentent aussi des inconvénients, conséquence de l’interaction avec les démesurément riches… on pourrait vous demander de trouver des écoles pour les petits-enfants, ou de relever les courriels. Dans l’un de ces family offices, le patriarche aurait appelé à 11 heures du soir pour aboyer sur ses larbins en leur intimant d’ « acheter de l’or », histoire de suivre un tuyau donné par l’un de ses compagnons de poker, avant tout simplement de raccrocher.

