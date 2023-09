Les partners de Goldman privés en toute discrétion de l’un de leurs avantages

On voit mal les partners de Goldman manquer d’argent. Les managing directors également partners de la banque perçoivent quelques 950k $ en seul salaire, auquel viennent s’ajouter les bonus et la possibilité d’investir avec Goldman Sachs dans les fonds de private equity, hedge funds et autres véhicules d’investissement qui lui appartiennent. En 2022, ces investissements ont rapporté 15,5 millions de dollars à David Solomon, le CEO de Goldman Sachs.

Dans le contexte actuel, on pourrait supposer que les partners de Goldman à la retraite ont largement les moyens de pourvoir à leurs besoins. Et pourtant, pendant très longtemps, la banque a continué de les bichonner bien après leur départ : par le passé, pour tout partner partant à la retraite avec plus de huit ans d’ancienneté, Goldman prenait en charge 75% de ses dépenses de santé à vie, et de celles des personnes à leur charge.

Mais avec la réduction des coûts chez Goldman, ces avantages ont été rognés. À compter de cette année, Goldman ne subviendra plus aux dépenses de santé de ses nouveaux partners retraités ; pas plus d’ailleurs qu’à ceux des personnes à leur charge. La mesure s’appliquera indépendamment de leur ancienneté dans l’entreprise.

Ce changement de politique, soigneusement enfoui dans la déclaration préalable à l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui s’est tenue en avril, était passé inaperçu jusqu’à maintenant. Tous les managing directors accédant à l’avenir au statut de partner devront payer eux-mêmes « 100% de leur assurance santé retraite. »

Il est peu probable que cela pose un problème à qui que ce soit, mais cela dénote un changement dans l’approche : c’est la fin du paternalisme chez Goldman. Cela laisse aussi supposer que la banque pourrait vouloir se débarrasser des partners existants avant qu’ils n’atteignent l’ancienneté fatidique des huit ans, et se dégager ainsi de l’obligation de payer leur assurance santé ad vitam aeternam.

