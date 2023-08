Quelle forme de courriel pour taper dans l’œil des MD en banque ?

Travailler en banque, c’est aussi recevoir énormément de courriels. Il m’arrive régulièrement d’en recevoir 1 500 par jour de travail, y compris pendant mes vacances.

Quand on a une messagerie comme la mienne, on n’a pas le temps de faire du sentiment. Je n’ai pas une seconde à consacrer aux emails dont la pertinence ne saute pas aux yeux.

J’utilise les règles disponibles dans Outlook pour prioriser implacablement les messages reçus. Si je suis en copie d’un mail avec plusieurs autres personnes, j’annule la priorité. Si je suis le seul destinataire, je lui accorde une priorité plus élevée. Si l’expéditeur est mon boss ou d’autres MD, ce sera le niveau maximal de priorité.

L’autre point qui a son importance, c’est l’objet. Peu de gens savent rédiger un objet susceptible d’attirer l’attention. Au fil des années en banque, à envoyer des courriels à des gens tout aussi occupés que moi, j’ai adopté une technique qui fonctionne.

C’est simple : ajoutez le nom du destinataire à la ligne d’objet. Vous pouvez vous en tenir à cette seule option, ou alors accompagner le nom d’une description de ce dont vous voulez lui parler.

C’est d’ailleurs une astuce assez courante dans le monde de la banque. Je l’utilise énormément, et je sais que je ne suis pas le seul dans le secteur. C’est beaucoup moins répandu ailleurs.

Je ne sais pas vraiment pourquoi ça marche – peut-être juste parce que les gens trouvent un supplément d’urgence à voir leur nom dans l’objet d’un email. Mais si vous procédez autrement pour envoyer vos candidatures spontanées, il y a fort à parier que votre courriel passera inaperçu.

Cliquez ici pour créer votre profil eFinancialCareers. Soyez visible auprès des recruteurs qui cherchent à pourvoir des postes de premier plan en technologie et finance.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, Whatsapp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Click here to fill in our anonymous form, or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available.

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)