Départ discret vers un hedge fund pour la responsable du trading GBP de BNP Paribas

Les revenus du trading taux sont peut-être quelque peu en recul, mais les traders taux seniors continuent de bouger. L’équipe du trading taux G10 de BNP Paribas à Londres fait actuellement face à quelques départs significatifs.

Ioana Scripcaru, responsable du trading GBP de BNP à Londres, est au nombre des partants. Ni BNP, ni Ioana Scripcaru elle-même n’ont donné suite à nos demandes de commentaires, mais on sait qu’elle est partie il y a quelques semaines rejoindre le buy-side.

Millad Jallali, vendeur solutions chez BNP à Londres, aurait également repris sa liberté, sans qu’on sache à ce stade vers quelle destination.

Ces récentes défections font suite à une première vague d’autres départs de chez BNP, au nombre desquels on trouve entre autres Michael Newman, head of C3 rates trading, parti en février chez Barclays.

Ioana Scripcaru était entrée chez BNP en 2014 en trading swaps euro ; elle avait pris la tête du trading taux GBP de la banque en juillet 2021.

BNP Paribas avouait un recul de ses revenus de trading de taux et devises au deuxième trimestre « comparé à une base élevée en 2022. » D’autres banques comme Deutsche Bank ou Citi ont déploré une situation similaire.

Selon les chasseurs de tête, le recrutement reste tout de même « très, très actif » à l’heure où les banques comblent les déficits hérités du début de l’année. C’est maintenant le tour de BNP Paribas.

