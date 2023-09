Les vacances à la plage des chercheurs actions minées par l’appréhension et le regret

Les chercheurs actions européens sont peut-être encore sur les plages à se prélasser au soleil, mais l’heure de vérité va bientôt sonner : quelqu’un a-t-il voté pour eux cette année dans l’enquête Institutional Investor (II) Developed Europe ? La réponse pourrait se traduire par la différence entre un gros bonus et presque rien !

Les résultats de l’enquête Developed Europe sont en général annoncés début septembre. L’an dernier, c’est Bank of America qui a décroché la palme, et Eric Lopez, responsable recherche actions EMEA de BofA, a eu le privilège de porter la couronne européenne de II pour son équipe. Cette année, Theepan Jothilingam, responsable de la recherche EMEA chez BNP Paribas, tentera de placer son équipe sur la plus haute marche du podium.

Selon les vétérans de la recherche, la concurrence pour se placer dans le classement de l’enquête européenne de II est de plus en plus acharnée, et ne reflète pas totalement la précision ou l’originalité de la recherche. De nos jours, il s’agit plus de persuader les clients de voter pour soi, tout en se montrant le plus séduisant possible dans les documents marketing.

« L’une des structures de premier plan a mis au point un immense tableur dans lequel ses analystes doivent confirmer qu’ils ont demandé à chaque client de voter, et consigner la réponse du client, » raconte un des chercheurs. « C’est comme une campagne miliaire. »

Le scrutin a été clôturé en mai, de sorte que les chercheurs ont déjà eu quelques mois pour se demander s’ils en ont fait assez pour draguer les clients avant les dernières semaines d’appréhension à buller sur un transat. Les campagnes de cette année ont vu quelques nouveautés au Royaume-Uni, dont une vidéo assez formelle mettant en scène les meilleurs chercheurs EMEA de Jefferies soulignant les 30% d’augmentation d’effectifs, le tout sur un fond musical à peine audible.

Face à l’éventualité de nouvelles suppressions de postes en septembre, les résultats de l’enquête de cette année revêtent une importance inédite, en termes de sécurité de l’emploi comme de rémunération. « C’est devenu un moyen important pour les chercheurs d’augmenter leur valeur sur le marché vis-à-vis des autres responsables recherche, » confie notre chercheur senior. « Ça n’a jamais été le cas auparavant, mais les banques ont commencé à faire campagne autour de ça. »

Le pouvoir de séduction individuel peut aussi jouer. Un autre chercheur très bien classé nous raconte avoir gagné par le passé en manipulant l’enquête. « J’ai regardé comment ça marchait vraiment et je me suis rendu compte que si une grosse boîte avec de gros montants d’actifs sous gestion votait pour moi, ça valait 30 fois plus que le vote d’un petit fonds, donc je restais au bureau une fois tout le monde parti pour appeler les gros fonds et j’ai décroché le pompon. »

Il existe aussi des histoires douteuses de vendeurs invitant des clients à déjeuner et dégainant un iPad afin de les faire voter pour les chercheurs de leur équipe.

Certains analystes ont pourtant lâché l’affaire. « C’est une absurdité, » confie l’un d’entre eux. « Les clients peuvent voter sur des secteurs auxquels ils ne connaissent strictement rien, et les classements n’ont aucune corrélation avec les revenus ou l’utilité. » Cela dit, il laisse entendre qu’il pourrait faire une vidéo afin de solliciter des votes l’an prochain : « un truc du genre moi et mon chien sur un rap expliquant à quel point je suis génial. »

