« La banque française pour qui je travaille est gangrenée par le népotisme »

Je travaille pour l’une des plus grandes banques françaises à Paris et je suis très déçu par la culture locale. Le népotisme règne en maître à tous les étages.

Le responsable de l’activité de conseil et bon nombre de managing directors font venir leurs gamins pour des journées d’observation et des stages, comme si tout ça coulait de source. Dans le même temps, ils ne donnent pas vraiment l’impression de favoriser, ni même d’accorder la moindre attention aux nombreux candidats issus de la diversité.

C’est déprimant. Tout le monde parle beaucoup de méritocratie, et d’ESG, et envoie des courriels en interne pour promouvoir la diversité, mais c’est du vent – derrière, c’est le néant. Plutôt que d’embaucher des candidats issus de la diversité, on s’implique beaucoup plus pour aider les enfants des MDs et des cadres supérieurs.

Le pire, c’est que j’ai été contacté par de nombreux étudiants issus de la diversité. Je pousse toujours leurs candidatures, mais aucun d’entre eux n’a jamais été pris pour un stage ou une journée d’observation, qui regorgent pourtant de mômes dont les parents travaillent déjà dans le secteur bancaire.

Alors que faire ? J’ai l’impression que le DG devrait être au courant – à terme, ça finira par affaiblir la banque. Je ne pense pas que les banques les plus performantes comme Morgan Stanley ou Bank of America aient ce type d’arrangements. Mes amis qui bossent dans d’autres banques françaises me disent qu’il n’y a pas de ça chez eux.

Vivien Corriveau est un pseudonyme

Cliquez ici pour créer votre profil eFinancialCareers. Soyez visible auprès des recruteurs qui cherchent à pourvoir des postes de premier plan en technologie et finance.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, Whatsapp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Click here to fill in our anonymous form, or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available.

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)