« Les CEO des banques n’ont pas la moindre idée du quotidien d’un banquier en télétravail »

Nous y voilà… David Solomon chez Goldman Sachs est le dernier CEO de banque en date à répéter que ses troupes doivent travailler au bureau, et à plein temps, cinq jours par semaine.

Sa démarche n’est pas isolée, et des vagues de protestations commencent à se faire entendre.

Les CEO de banques comme Jamie Dimon, David Solomon, James Gorman et d’autres n’ont pas la moindre idée du quotidien professionnel de leurs collègues juniors, surtout maintenant que la pandémie a prouvé que le travail pouvait être fait même sans personne au bureau cinq (ou six voire sept) jours par semaine.

Les CEO viennent au bureau en voiture, conduite par un chauffeur/garde du corps personnel ; ils prennent en général un ascenseur privé pour rejoindre leur bureau, une véritable suite dans les étages élevés, qui n’accueille que quelques autres cadres dirigeants. Ils y ont des toilettes privées, des salles à manger, des salles de conférences personnelles, et peut-être même un endroit pour s’accorder une sieste ou faire du sport – sans oublier une équipe complète chargée de pourvoir à toutes leurs exigences (repas, boissons, données, subordonnés convoqués à l’improviste pour une discussion). Et quand ils voyagent, c’est en avion privé, avec leur famille ou des subordonnés triés sur le volet ; tous les autres empruntent les lignes régulières, probablement en classe éco.

Cela signifie pas qu’ils sont inaccessibles. David Solomon est apparu en 2021 en plein Sky Lobby, la réception de Goldman au 11è étage de l’immeuble. Pour l’expérience que j’en ai eu, Jamie Dimon a toujours été relativement accessible, mais surtout aux personnes extérieures à la banque : les clients importants, les analystes sell-side, les gros actionnaires, les régulateurs. Il rappelle toujours et répond aux courriels.

Toutefois, si les CEO se disent accessibles à leurs équipes, dont ils apprécient les contacts en vue de suggestions constructives, ils sous-estiment totalement la barrière psychologique et sociale que tout employé non-cadre dirigeant ou autre responsable d’activité doit surmonter avant de prendre la décision d’essayer de les contacter directement. Pour le moins, que pensera votre boss si vous le ou la zappez pour avoir un contact direct avec le CEO ? Peut-on le faire sans détruire irrémédiablement la relation la plus importante qui soit en interne ?

Pas évident.

Et c’est bien ce qui fait que les CEO sont hors-sol. Ils pensent pouvoir imposer le retour au bureau sans faire de vagues. J’imagine qu’ils finiront par comprendre qu’ils ont totalement tort.

William Lawson est le pseudonyme d’un vétéran de la banque

