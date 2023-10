« Une licence en informatique ne fait pas vraiment le poids dans les services financiers »

Je suis managing director au sein d’une équipe de développement quantitatif dans une grande banque. Le rôle de mon équipe est de convertir nos modèles quantitatifs en code, mais je n’ai pas de diplôme d’informatique.

Est-ce que ça joue un rôle ? Franchement, ça n’a jamais vraiment eu d’impact sur mon employabilité.

À mon avis, les diplômes d’informatique ont moins de valeur qu’avant. De nos jours, une licence en informatique ne pèse pas lourd sauf si elle s’appuie sur quelques projets intéressants qui démontrent votre talent. Il faut faire vite : les universités produisent tellement de diplômés en informatique que dans quelques années, ces fonctions demanderont beaucoup plus d’expérience. Les nouveaux outils liés à l’IA vont placer la barre plus haut, les salaires vont baisser avec la hausse de l’offre en informaticiens et l’optimisation de leur productivité grâce aux outils de l’IA.

Avoir seulement un diplôme en informatique, c’est comme savoir utiliser un marteau mais ne pas savoir quoi construire avec. Cela limite le nombre d’entreprises susceptibles de vous employer et les jobs que vous pouvez faire.

Il est possible de surmonter l’obstacle, mais il vous faudra produire un effort supplémentaire pour acquérir l’expérience adéquate, décrocher les bons contacts, et apprendre les techniques commerciales et quantitatives qui vous permettront de passer à l’étape suivante.

Il vous faudra aussi de la chance : trouver quelqu’un qui reconnaisse vos capacités, et votre supérieur direct à l’instant t devra accepter de vous voir sortir de son domaine de responsabilité. Car oui, la politique peut être un obstacle.

Bonne chance

