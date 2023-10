Les fintechs françaises qui proposent des stages et des alternances

Les établissements qui ont pignon sur rue ne sont pas les seuls endroits où débuter une carrière dans les services financiers en France. Plusieurs fintechs françaises en croissance proposent des postes pour les candidats en début de carrière. Si les stages restent assez courus, certaines offrent aussi des parcours en alternance.

C’est le cas de PayFit, la startup à l’origine du logiciel éponyme de paie et RH en ligne, qui se trouve être l’un des plus gros recruteurs d’étudiants. Elle propose actuellement 13 stages répartis entre ses deux bureaux de Paris et Barcelone, dans des domaines aussi divers que la vente, le juridique et la data science. Elle recherche également quatre personnes en alternance à Paris, entre autres en cybersécurité et acquisition de talents.

Si vous visez un poste dans une fintech française et affichez une passion pour l’InsurTech, pourquoi ne pas postuler auprès de Descartes Underwriting. Elle a déjà plusieurs stagiaires en data science à Paris, et ouvre un poste d’ingénieur DevOps. Elle recrute également un stagiaire analyste FP&A.

Les étudiants en droit comme les juniors dans les domaines techniques devraient s’intéresser aux offres de la plateforme de gestion financière Qonto. Elle recrute actuellement trois stagiaires juridiques dans les domaines produit, IA et contrats, et propose par ailleurs des stages d’ingénieurs logiciels iOS, Android et backend.

La plupart des fintechs semblent assez ouvertes aux stagiaires, sans pour autant leur accorder trop d’attention. Pigment, EcoVadis, SESAMm, Pennylane et Mooncard recherchent chacune un ou une stagiaire.

Les alternances sont plus difficiles à trouver, mais il y en a. En particulier chez Lydia, spécialisée dans le paiement mobile, qui en propose une en gestion de projet à Paris. C’est aussi le cas de Swan, acteur du Banking-as-a-service, mais compte tenu de ses perspectives d’expansion à l’international, la sienne est à Berlin.

