« C’est difficile de recruter des associates prêts à venir au bureau cinq jours par semaine»

Quand l’appli de rencontres Grindr a décidé de faire revenir ses employés au bureau, 45% d’entre eux auraient démissionné. Alors que les banques exigent aujourd’hui le retour au bureau, la situation n’est certes pas aussi désespérée, mais on sent clairement poindre un certain mécontentement. Les recruteurs expliquent rencontrer de plus en plus de candidats ouverts à de nouveaux postes juniors en banque – du moment qu’ils prévoient un peu de télétravail.

« C’est devenu une attente, et c’est un facteur essentiel pour nous aujourd’hui, » explique Barney Mundell chez Loxley Partners, cabinet de recrutement de cadres à Londres. « Beaucoup d’associates nous disent ne vouloir faire que trois jours par semaine au bureau. On s’attend à ce qu’un poste implique du temps à la maison. »

Chez Circle Square, autre cabinet de recrutement, Andy Pringle raconte être confronté au même phénomène. « J’ai beaucoup d’analysts et associates qui ne veulent pas venir au bureau cinq jours par semaine. »

Alors que les juniors exigent toujours une part de télétravail, les recruteurs précisent que les banques et les boutiques les plus attractives en termes d’emploi ont évolué dans la direction opposée. « Les gens qui intéressent mes clients sont ceux qui se montrent prêts à venir au bureau six jours par semaine s’ils sont intégrés à la bonne plateforme, » explique l’un d’entre eux. Andy Pringle précise à ses contacts qu’il leur faudra passer quatre jours par semaine au bureau.

Certaines banques (Goldman Sachs) comptent maintenant voir leurs juniors sur site à plein temps. De la même façon, les boutiques comme PJT Partners et Centerview auraient mis en place une règle des « cinq jours au bureau ». Sollicitées pour commenter cet article, aucune des deux ne s’est manifestée.

Quoi qu’il en soit, les associates campent sur leurs positions. Chez PWP, qui autorise les associates à travailler de chez eux deux jours par semaine, l’un d’eux souligne les avantages pour sa santé mentale. « J’ai un meilleur équilibre vie pro/vie perso, plus de temps de sommeil, et dans l’ensemble une plus grande sensation de liberté qui contribue à me rendre heureux. »

Certains des établissements qui veulent revenir aux cinq jours par semaine au bureau font toutefois preuve de souplesse à d’autres égards. C’est par exemple le cas de Centerview, qui paie pour de généreux dîners et les transports en Uber. PWP autorise pour sa part le travail à distance en août et pendant la période de Noël. « Ça me parait correct, » confie un de ses associates par rapport à cet aménagement.

