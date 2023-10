MD chez Deutsche Bank, il laisse tomber la banque pour sauver son fils

En 2010, Wolfgang Hammes était au faîte de sa carrière. Après sept ans chez McKinsey and Co à New York, puis dix dans la finance londonienne chez Merrill Lynch et Deutsche Bank, il était devenu Co-Head European Financial Institutions Group chez DB. Mais lorsque son fils de trois ans est tombé malade, il a abandonné sa carrière en banque et déménagé à 4 400 km pour le sauver.

« Ça n’était pas difficile parce que c’était mon enfant, » raconte aujourd’hui Wolfgang Hammes. « Beaucoup de gens me demandent s’il a été difficile de franchir le pas, mais ils n’ont jamais été dans ce type de situation où leur enfant est en danger de mort. »

Son fils cumulait un système immunitaire affaibli et des allergies alimentaires, et souffrait de crises de pneumonie aigüe aussi invalidantes que dangereuses. « J’avais un client en Suisse qui m’avait raconté que son fils avait la même chose – il avait des problèmes l’hiver, mais après leur départ en Asie du Sud-Est, où il fait chaud toute l’année, les problèmes ont disparu, » explique Wolfgang Hammes. Un médecin allemand lui confirme alors que le climat peut effectivement faire toute la différence. « Il m’a dit qu’il ne pouvait rien promettre, mais qu’il avait vu des cas où le changement pour un climat estival toute l’année avait fonctionné. »

Si Wolfgang Hammes était parti à Singapour, il aurait peut-être pu poursuivre sa carrière dans la finance, mais c’était trop risqué au regard des allergies alimentaires de son fils, une forme sévère générant des réactions anaphylactiques. « À cause des allergies alimentaires, nous ne pouvons vivre que dans des pays dont nous parlons la langue, » poursuit-il. « Mon fils est allergique au lait, et en anglais, il y a déjà tellement de façons de parler des produits laitiers qu’il peut être difficile de les éliminer, alors ailleurs, c’est encore pire. »

L’épouse de Wolfgang Hammes est citoyenne américaine, et son fils a la double nationalité, si bien que les états du Sud se sont imposés comme une évidence. La famille est partie s’installer en Floride, où les opportunités pour un responsable FIG Europe ne courent pas les rues. « Je n’ai même pas envisagé un modèle hybride où ma famille vivrait en Floride pendant que moi, je ferais des allers-retours entre ici et New York, » confesse-t-il.

Il s’est aujourd’hui tourné vers son autre passion : le risque. Au niveau macro, Wolfgang Hammes pense que nous sommes en passe de subir autre crise financière. « Notre croissance économique sur les vingt dernières années a essentiellement été une illusion, portée par une croissance beaucoup plus rapide de la dette que du PIB, » explique-t-il. « Il est temps de faire les comptes, et ça ne disparaîtra pas en un ou deux ans. Quand on augmente les taux aujourd’hui, ça peut prendre plusieurs années avant que les gens aient à refinancer. C’est là qu’arrive le vrai test. »

Aujourd’hui consultant indépendant en risque, Wolfgang Hammes prône une réponse anticipée aux problèmes. « Attaquez-vous aux problèmes avant qu’ils ne prennent de l’ampleur, » dit-il. « Ma principale inquiétude tient à l’impréparation collective au risque, et au manque de courage à se préparer à ce qui se dirige vers nous. Si on ne se prépare pas, ça ne peut que mal finir. »

Le fils de Wolfgang Hammes est maintenant un ado de 15 ans en pleine santé, et Wolfgang Hammes lui-même n’a plus travaillé en banque depuis son départ de Londres. Anticipant un résultat catastrophique, il avait alors pris les mesures nécessaires : « on ne pense même pas à la manière dont sa carrière aurait pu évoluer. Ce n’est pas la priorité, » dit-il.

