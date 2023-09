Dites-nous où vous voulez vraiment travailler dans la finance…

Si vous êtes un ou une fidèle d’eFinancialCareers, vous vous souvenez sans doute de l’époque où nous menions une enquête annuelle sur les employeurs les plus attractifs des services financiers.

Nous relançons cette enquête pour les années à venir.

Nous aimerions savoir où vous auriez vraiment envie de travailler aujourd’hui. Ce n’est pas nécessairement là où vous travaillez en ce moment, ni là où vous avez travaillé par le passé. Ce qui nous intéresse est de savoir où vous adoreriez travailler si vous en aviez la possibilité. (L’enquête porte sur le contexte actuel, donc impossible de répondre ‘Credit Suisse en 2016.’)

Nous aimerions également connaître les raisons de votre choix.

Cliquez ici pour participer

Nous partagerons vos réponses sur le site dans les mois à venir. Votre participation validera votre sélection automatique pour un tirage au sort qui pourra vous permettre de gagner 1 000 livres sterling ou la somme équivalente en euros, conformément aux conditions précisées à la fin du questionnaire.

Merci de votre participation. 🔥

Cliquez ici pour créer votre profil eFinancialCareers. Soyez visible auprès des recruteurs qui cherchent à pourvoir des postes de premier plan en technologie et finance.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, Whatsapp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Click here to fill in our anonymous form, or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available.

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)