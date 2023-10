Bank of America a supprimé 7 500 postes et personne n’a rien vu

Quand les générations futures se rappelleront les suppressions de postes en banque de 2023, il est peu probable que celles de Bank of America soient encore dans les mémoires. Ce sont Credit Suisse, Morgan Stanley, Goldman Sachs et Citi qui ont fait le plus de bruit lorsqu’elles ont coupé des têtes. Mais c’est Bank of America qui en a coupé le plus, en toute discrétion.

Au premier semestre 2023, Credit Suisse a supprimé un peu plus de 4 000 postes. Entre janvier et fin septembre 2023, c’était au tour de Goldman Sachs et Citi d’entrer dans la danse, avec respectivement 3 200 et 2 000 suppressions de postes. Morgan Stanley avait annoncé se séparer de 3 000 personnes, mais ses effectifs nets semblent n’avoir diminué que de 1 700 personnes.

Et Bank of America ? Bank of America a supprimé 5 000 postes, ou en réalité 7 500 si on prend en compte l’embauche de 2 500 étudiants comme en atteste le tableau ci-dessous.

Source : Bank of America

À son plus haut niveau, début 2023, l’effectif de Bank of America comptait 218 000 personnes. Il est aujourd’hui de 213 000 personnes, malgré l’ajout de 2 500 jeunes recrutés sur les campus. « Notre effectif a été réduit de plus de 7 000 personnes en équivalent temps plein depuis le plus haut de janvier, même en ajoutant les 2 500 jeunes diplômés arrivés à l’automne, » déclarait Brian Moynihan, CEO de la banque, le 17 octobre.

En réalité, Bank of America pourrait même avoir supprimé plus 7 500 postes compte tenu de ses recrutements massifs en vente et trading fixed income en Europe.

Qui donc étaient ces gens qui ont été licenciés ? Et comment se fait-il que personne n’ait rien vu ? On a bien parlé de quelques départs ici et là : quelques banquiers d’investissement ont été licenciés à Londres en juin ; 40 banquiers ont vu leurs postes supprimés en Asie en mai ; un responsable du trading de dérivés actions a disparu de la circulation en août. Dans la banque et les activités de marchés pourtant, tout est resté très discret – laissant supposer que la plupart des coupes ont été opérées dans la banque de détail, où les effectifs sont plus importants, et ailleurs.

Elles sont également restées sous le radar car, techniquement, très peu d’entre elles correspondent à de véritables licenciements. BofA continue d’appliquer sa stratégie de gel des embauches et laisse surtout partir les gens sans les remplacer. Selon Brian Moynihan, l’équipe travaille d’arrache-pied pour « gérer la baisse des effectifs » dans un monde où personne ne veut partir. Les gens sont doucement poussés vers la sortie. Voilà pourquoi, quand d’autres banques dépensent des centaines de millions de dollars en indemnités de départ, le sujet n’est même pas d’actualité chez BofA.

Ces suppressions de postes qui ne disent pas leur nom chez Bank of America vont sans doute se poursuivre. Brian Moynihan a déclaré le 17 octobre que la banque restait déterminée à réduire ses dépenses trimestrielles de 200 millions de dollars supplémentaires. Il a par ailleurs ajouté que les bénéfices « des réductions d’effectifs du troisième trimestre » se concrétiseraient dans les mois à venir.

