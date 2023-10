Une banque française a priori plutôt sympa licencie 70 personnes par texto aux US

Si vous avez la chance de travailler pour Société Générale en France, ce ne sera sans doute pas dramatique si vous êtes licencié.

Lorsqu’elle veut se séparer de ses collaborateurs, SocGen a la réputation de proposer des indemnités très généreuses afin de les encourager à partir de leur propre chef. Cela tient au droit du travail français, qui rend assez coûteux les licenciements massifs et fait des départs volontaires la meilleure option.

Aux États-Unis en revanche, c’est généralement « le bon vouloir » de l’employeur qui prévaut, et il est très facile de se débarrasser de ses employés. C’est peut-être pour cette raison que lorsqu’elle licencie là-bas, SocGen se montre un peu moins courtoise.

Selon des sources internes, la banque aurait remercié 70 personnes la semaine dernière, dont bon nombre d’entre elles par SMS. Les personnes concernées auraient reçu un message à 7 h 30 leur donnant l’ordre de venir au bureau pour une réunion avec les RH.

SocGen n’a pas souhaité commenter l’événement. Les suppressions de postes font suite à la récente journée investisseurs, durant laquelle le nouveau CEO Slawomir Krupa a revu à la baisse les objectifs de croissance et déclaré vouloir se concentrer sur les activités de conseil à faible intensité capitalistique.

Selon ces sources, les licenciements aux États-Unis touchent tous les sites de Chicago à New York en passant par Jersey City, et concernent des collaborateurs de l’équipe Transversal Securities et certains occupant des fonctions en doublon avec celles de la coentreprise formée avec Bernstein Research.

D’autres licenciements pourraient intervenir avant la fin de l’année. Selon des informations non confirmées, les employés français de SocGen aux États-Unis – peut-être sous contrats français – n’ont pas été touchés.

Cliquez ici pour créer votre profil eFinancialCareers. Soyez visible auprès des recruteurs qui cherchent à pourvoir des postes de premier plan en technologie et finance.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, Whatsapp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Click here to fill in our anonymous form, or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available.

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)

Photo by Adem AY on Unsplash