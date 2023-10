Mais que font donc les banquiers français de Credit Suisse toujours pas fixés sur leur sort ?

Alors que l’absorption de Credit Suisse par UBS suit son cours, ses banquiers sont soit licenciés, soit transférés dans les équipes de leurs nouveaux propriétaires. À Londres, des familiers de la structure française racontent que les détachements de la banque d’investissement et le processus d’indemnisation des départs sont terminés. À Paris, ce n’est pas le cas.

Nous en parlions d’ailleurs il y a quelques jours : certains banquiers de Credit Suisse à Paris ont été informés qu’UBS souhaitait les garder. Mais pas tous, et loin s’en faut. Et tandis que ceux qui s’accrochent de ce côté-ci de la Manche attendent de découvrir le sort qui leur est réservé, certaines sources concèdent qu’ils sont loin d’être débordés.

« Il n’y a quasiment pas de deals en cours chez Credit Suisse en ce moment, » raconte un banquier français parti il y a quelques mois. « Beaucoup de gens sont là mais n’ont rien à faire. »

À Londres, un banquier de Credit Suisse détaché chez UBS indique que le bureau était « mort » avant son propre départ. Il précise toutefois qu’il y avait quelques deals en cours, qu’il a embarqués avec lui chez UBS.

Si les banquiers désœuvrés de Credit Suisse cherchent désespérément à avoir l’air occupés, les effectifs restants des autres équipes ont bien toujours du travail. « Il y a toujours des transactions et des tâches à effectuer jusqu’au dernier centime. »

Les anciens employés de Deutsche Bank appartenant à l’unité non-essentielle de Credit Suisse auront du travail pour un bon moment. Tout comme d’ailleurs l’équipe RH, réputée en sous-effectif, occupée par les départs de milliers d’employés.

Ceux de Credit Suisse qui ne sauraient pas comment s’occuper peuvent toujours aller voir ailleurs. Des rumeurs circulent selon lesquelles la banque suisse aurait arrêté de d’exiger la récupération des bonus de l’an dernier, ce qui signifie que les gens sont libres de leurs mouvements. Le fait qu’ils s’accrochent est plutôt révélateur du piteux état du marché actuel du recrutement.

