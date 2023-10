« Les banquiers londoniens surpayés se comportent comme des enfants gâtés à Paris »

Je suis français et j’ai effectué ma carrière entre Londres et Paris. En ce moment, je suis à Paris, avec les Anglais qui n’arrêtent pas de se plaindre et – pourtant – c’est pas si mal.

Quand les banquiers et traders qui ont fait toute leur carrière à Londres se plaignent d’avoir dû déménager à Paris, j’ai envie de leur dire de grandir un peu. Les banquiers anglais qui râlent à propos de Paris sont comme des gamins pourris gâtés et surpayés.

Nous, les Français, nous avons dû vivre à Londres. J’adorais Londres quand j’y vivais et y travaillais, mais c’est maintenant au tour de Paris de briller.

Il n’y a aucun problème à Paris. C’est une superbe ville, internationale, avec d’excellentes écoles et de magnifiques musées, un super réseau de transports et un accès facile à la mer comme à la montagne. Déménager dans un nouveau pays peut être difficile, mais nous l’avons fait. Nous les Français, nous avons passé 20 ans à Londres, et nous n’avons pas eu le choix, qu’on ait à l’époque voulu y aller ou non. Nous ne nous sommes jamais plaints, même si nous n’étions pas particulièrement bienvenus.

Aux banquiers anglais maintenant de faire la même chose à Paris. Si ça ne vous plaît pas, restez à Londres et trouvez-vous un job moins prestigieux. Arrêtez de chercher des raisons d’être malheureux. Soyez un peu plus français et apprenez à aimer la vie.

