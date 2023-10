Mauvaise nouvelle sur les postes chez UBS pour les banquiers parisiens de Credit Suisse

Alors que les banquiers de Credit Suisse à Londres ont pour la plupart déjà découvert si UBS voulaient bien d’eux ou non, le désormais n°1 suisse semble avoir laissé planer plus longtemps le mystère pour les effectifs de sa nouvelle filiale. Ce n’est que le 12 octobre que les collaborateurs parisiens de Credit Suisse ont su ce qu’il en était.

Et pour certains d’entre eux, il semble bien que ce soit non !

Les informations sur la proportion de l’effectif transféré chez UBS varient selon les sources, certaines la trouvant élevée (jusqu’à 66%) et d’autres non (la plupart ne suivent pas). UBS n’a pas fait de commentaires, si bien que la réalité de la situation n’est pas très claire. Reste que les collaborateurs parisiens dont UBS ne veut pas craignent d’être licenciés dans un avenir proche.

« Officiellement, on nous a dit que si on n’était pas détaché, cela ne voulait pas dire qu’on n’était pas viré, mais en réalité, c’est sûrement le cas, » raconte un banquier junior. UBS semble toutefois indiquer que la situation est fluide.

Bruno Hallak, responsable de l’activité banque d’investissement de Credit Suisse en France, est l’un des heureux élus bienvenus au club UBS. Le géant suisse a annoncé en août vouloir le garder, et lui-même a quitté Credit Suisse et franchi le pas en septembre.

