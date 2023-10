« Je suis footballeur professionnel et je veux travailler dans la banque »

Après ma carrière de footballeur professionnel, j’envisage de rejoindre le secteur bancaire et je suis preneur de quelques conseils.

Je crois que le travail en banque présente le même type de challenges que celui de footballeur professionnel.

Les deux activités requièrent la capacité à travailler sous pression : le football comme la banque sont affaire de résultats. Toutes deux demandent de s’adapter à de nouveaux environnements, de nouvelles cultures et aux barrières de la langue. Pour réussir dans le football professionnel, il faut construire des relations avec un groupe de joueurs d’origines diverses, le management, les directeurs et les propriétaires. On peut se trouver embarqué dans des conversations délicates et des sessions compliquées (formation/réunions d’équipe) dans lesquelles à la fois l’individu et l’équipe sont poussés à réussir.

Le football comme la banque sont des secteurs où la concurrence est rude. Qui s’épanouit dans le football devrait s’épanouir dans la banque.

Je crois que mes expériences de footballeur professionnel ont démontré mon éthique de travail et ma capacité à analyser rapidement les situations quand je suis sous pression. Je suis milieu de terrain central, ce qui signifie que je dois communiquer efficacement et prendre des décisions susceptibles de peser sur le résultat d’un match. J’ai appris à préserver la confiance et la résilience en cas de coup dur, comme une blessure ou une baisse de forme. Dans le football, il faut avoir la maturité pour se détacher émotionnellement du process afin de faire son boulot ; après toutes ces années, c’est devenu chez moi une seconde nature.

Le monde a une infrastructure financière internationalisée. Comme au football, cela unit et réunit des communautés et des cultures différentes. Les banques facilitent les transactions qui soutiennent l’économie mondiale. On investit du temps et des ressources dans les études de marché, en observant les chiffres et en disséquant les bilans. Je veux faire partie de tout ça.

Jim Donovan, un MD de Goldman Sachs, a réalisé un super clip visible sur YouTube, qui résume pourquoi je conviens ce type de job. J’adore fréquenter des gens poussés par l’ambition dans un environnement intense. J’aime réaliser des missions importantes qui aident les autres en utilisant les compétences tangibles et intangibles qu’il mentionne.

J’ai déjà candidaté à certains postes par l’intermédiaire des programmes de transition destinés aux athlètes. Mais si quelqu’un a quelques conseils supplémentaires à partager dans la rubrique Commentaires à la suite de cet article, j’en serais ravi.

Cliquez ici pour créer votre profil eFinancialCareers. Soyez visible auprès des recruteurs qui cherchent à pourvoir des postes de premier plan en technologie et finance.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, Whatsapp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Click here to fill in our anonymous form, or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available.

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)