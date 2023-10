La banque la plus ouverte au télétravail fait machine arrière

Il y a dix-huit mois, pour qui aurait cherché une banque favorable à laisser les gens travailler de chez eux, BNP Paribas se serait imposée comme une évidence. En avril 2022, Bloomberg décrivait la banque de la rue d’Antin comme celle, parmi toutes les grandes banques, qui proposait l’offre la plus complète en matière de télétravail. Elle n’imposait qu’un jour par semaine au bureau ; les coûts du télétravail pour les employés étaient pris en charge ; on parlait de « rythme flexible » qui se poursuivrait jusqu’en 2024.

Mais voilà, nous ne sommes que fin 2023 et le rythme s’est essoufflé. Alors que d’autres banques décident de rappeler leurs effectifs au bureau, Reuters rapporte que BNP Paribas change de ton. Un mémo a été diffusé auprès des personnels de Londres, stipulant qu’elle pourrait prendre des mesures à l’encontre de celles et ceux qui ne respecteraient pas les objectifs de travail présentiel – soit au moins deux jours et demi par semaine. Comme JPMorgan et consorts, BNP va contrôler les badgeuses pour déterminer qui enfreint ses règles.

Le durcissement de l’approche est motivé à la fois par des considérations pratiques - « plus précisément le suivi des besoins d’espace équipe par équipe » - et par le désir de « faciliter l’amélioration des relations de travail et la collaboration entre collègues. »

Tout en étant une banque respectueuse de la qualité de vie, BNP affiche une tolérance zéro pour la désobéissance : même quand les gens galèrent pour venir au bureau en raison de mauvaises conditions météo ou de grèves dans les transports britanniques, Reuters précise que BNP prendra bonne note des absences et attendra qu’elles soient compensées par un temps de présence supplémentaire au bureau le reste de la semaine.

