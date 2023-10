C’est une femme qui dirige l’équipe la plus séduisante du secteur bancaire français

S’il est une équipe en banque qui réunit des personnes exceptionnellement sympathiques, c’est bien l’équipe ventes. Et apparemment, il n’y a pas mieux en Europe que celle de Dina Geha chez BNP Paribas, qui s’est placée en septembre en tête du classement des équipes de vente sur les marchés d’Europe développée établi par Institutional Investor …pour la septième année consécutive !

Dina Geha a commencé sa carrière en 2000 comme analyste de recherche chez Credit Suisse, avant de partir en vente actions. Promue VP en 2004, elle quitte le n°2 suisse en 2006 pour rejoindre Merril Lynch, où elle devient Director – Equity Sales, puis Managing Director - Head of Hedge Funds sous la bannière Bank of America Merrill Lynch.

On la retrouve en 2014 chez HSBC, toujours à la tête des hedge funds, avant son départ pour Exane, où elle poursuit sa progression et prend la direction mondiale des ventes. Comme Merrill Lynch, Exane a fait l’objet d’une acquisition – par BNP Paribas en 2021. C’est pour la banque de la rue d’Antin Dina Geha officie toujours aujourd’hui, depuis Londres, au poste de Global Head of Distribution.

Elle met la réussite de son équipe sur le compte de la stabilité. « Les principaux changements ont consisté à intégrer de nouveaux talents dès les premiers échelons à plusieurs endroits – en particulier Londres, Paris, New York et Stockholm, » déclarait-elle à Institutional Investor.

Nous avons beaucoup parlé de BNP Paribas en termes plutôt élogieux ces derniers temps. Elle avait annoncé clairement, en début d’année dernière, son intention de devenir la plus grande banque d’investissement européenne, et elle y a parfaitement réussi, en progressant dans les classements de banque d’investissement et en s’appuyant sur d’assez bons résultats en vente et trading, alors que les autres revenus en banque d’investissement étaient en général à la baisse.

Dina Geha fait également partie du conseil d’administration de Life Lebanon, dont elle dirige l’antenne londonienne. Life Lebanon est un réseau professionnel « encourageant » la communauté libanaise et en particulier sa diaspora. Il compte dans ses rangs Georges Assi, associé fondateur de l’établissement d’investissement Naviter Capital, et Patrick George, Global Head of Markets and Securities Services de HSBC.

