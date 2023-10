Ils et elles exercent les métiers les plus enviables, et BNP Paribas peut leur dire merci…

BNP Paribas a publié hier ses résultats du troisième trimestre. Les bénéfices avant impôt de sa banque de financement et d’investissement (CIB) sont en hausse de 13% sur un an pour le dernier trimestre ; le ratio coût-revenus de l’entité est à 60,8%. Deutsche Bank et Barclays, un problème peut-être ?

Comment BNP Paribas a-t-elle pu surpasser ses rivales européennes ? Est-ce dû à ses talentueux traders macro ? Non, ils ont fait un mauvais trimestre. À sa nouvelle plateforme de prime brokerage transférée de Deutsche Bank ? Non plus, elle aussi a fait un mauvais trimestre. Alors à toutes ces nouvelles recrues embauchées l’an dernier ? Toujours pas.

En réalité, la réussite de BNP est à mettre au compte de l’équipe Securities Services, où les bénéfices ont progressé de 25% sur un an au 3è trimestre, et de Global Banking, où ils sont en hausse de…90%.

L’activité Global Banking de BNP englobe un ensemble de divisions – des ECM et DCM aux crédits syndiqués et à l’activité de transaction banking. C’est justement en transaction banking, dont entre autres cash management et trade finance, que BNP a particulièrement bien réussi au dernier trimestre – les revenus pour la région EMEA y sont en hausse de près de 60% cette année.

Quand les banquiers et traders de BNP Paribas seront payés (s’ils le sont ou si leurs postes sont maintenus) cette année, ils pourraient avoir envie de remercier leurs collègues des activités de services titres et transactions. Ces deux domaines sont certes moins prestigieux, mais il peut y faire bon travailler. Quelqu’un déclarait récemment dans un commentaire sur Wall Street Oasis qu’en Securities Services, « c’est le paradis ». Les salaires y seraient équivalents à ceux du M&A et de la vente et du trading, les bonus à peine inférieurs, et le tout pour des journées de 10 heures seulement…

