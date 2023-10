« Ma journée pour rejoindre mon poste en banque commence à 3 h 40 du matin

J’occupe un poste en tech dans un établissement de services financiers et mon trajet pour me rendre au bureau prend près de quatre heures. Quand je vais au bureau, actuellement deux fois par semaine, voilà à quoi ressemble ma journée :

03:40 – Réveil, douche, habillage

04:15 – Départ de la maison pour aller à la gare à pied. Hors de Londres, impossible de se fier aux taxis en plein milieu de la nuit. Disons que je pourrais optimiser en investissant dans un vélo pliant

05:07 – J’attrape le premier train, le seul hors des heures de pointe, pour la bagatelle de 95 £ (près de 110 €). Si je prends le suivant, juste un peu plus tard, ça me revient à 225 £ (260 €). Si je pouvais réserver 2 mois à l’avance, je pourrais prendre un train plus tard à un prix plus abordable, mais qui connaît un établissement financier qui planifie deux mois à l’avance ?

07:16 – Arrivée à la gare de Paddington

08:00 – Arrivée au bureau avant la plupart de mes collègues, hormis ceux du trading. La Elizabeth line fait une vraie différence.

TRAVAIL

19:18 – J’attrape le premier train après les heures de pointe, comme tout le monde, en me positionnant à la gare à un endroit stratégique pour être sûr d’avoir une place assise. Petit moment de plaisir, je déguste un bento de sushis.

21:15 – Arrivée à la gare à côté de chez moi

~ 21:50 – Arrivée à la maison à la fin de ma journée de 16 heures

Alors me direz-vous, pourquoi m’infliger ça ? J’ai une femme et deux enfants. Là où j’habite, j’ai les moyens d’avoir une maison avec quatre chambres, dans un joli coin, pour 600k £ (692k €). Dans un quartier sympa à Londres, ça me coûterait deux fois plus cher.

Mon crédit immobilier est réduit d’autant grâce à ces navettes pour aller au bureau. Ça me laisse plus de latitude dans mes choix professionnels : les « menottes dorées » sont moins serrées. Mais je veux continuer à travailler à Londres, parce que c’est là qu’il y a du travail et de l’argent.

Clairement, je dois faire des sacrifices sur mon équilibre. D’abord pour le sommeil : je travaille pendant mon trajet en train malgré le WiFi pourri, et pendant les trajets retour, je navigue entre grignotage, divertissement, travail et sieste. J’ai appris il y a longtemps qu’il faut mieux éviter le vin pendant le voyage : le trajet paraît deux fois plus long quand on boit.

Je crois que mon organisation tient la route. Ça m’intéresserait de savoir si beaucoup d’entre vous sont dans le même cas que moi ; je pense que c’est devenu beaucoup plus courant depuis la pandémie.

Peyton Meyer est un pseudonyme.

Crédit photo : Sawyer Bengtson sur Unsplash

