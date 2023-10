« Je ne veux pas de seniors de Goldman Sachs dans mon équipe »

Je n’ai jamais travaillé chez Goldman Sachs, mais j’ai travaillé pour plusieurs grandes banques américaines où plusieurs anciens de Goldman sont arrivés à postes seniors. J’ai toujours trouvé difficile de travailler avec eux.

Quand ils sont embauchés, ils ont souvent tendance à se comporter de la même manière. Je me suis rendu compte qu’ils tentent de remplacer leurs subordonnés directs par de nouvelles recrues, qui sont soit des gens avec qui ils ont déjà travaillé (souvent chez Goldman), soit dans certains cas des amis. Je n’ai pas l’impression que cela arrive avec les transfuges des autres banques.

Cela crée une dynamique difficile. C’est comme s’ils voulaient créer un groupe qui leur serait extrêmement loyal et ça complique la vie. Il y a presque toujours une réorganisation durant la première année qui suit leur arrivée.

J’aimerais savoir si quelqu’un d’autre a déjà eu ce genre d’expérience. Si oui, merci de la partager en commentaire ci-dessous.

Patrick Laffitte est un pseudonyme

