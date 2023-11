Salaires et bonus en augmentation chez Citadel Securities à Londres après une hausse de 130% des bénéfices

Citadel Securities n’est pas cotée en bourse, pour l’instant, si bien que tout ce qui concerne son recrutement, sa croissance et ses gains à l’échelle internationale restent du domaine privé. À Londres toutefois, Citadel Securities Europe (Limited) dépose ses comptes auprès de la Companies House, l’équivalent local de notre RCS, et ceux de 2022 laissent supposer que les choses vont plutôt bien.

Les revenus de Citadel Securities Europe ont progressé de 54% pour atteindre 499 millions de dollars en 2022, année où elle a opéré comme teneur de marché pour ses clients en pleine volatilité due à la guerre en Ukraine. Un épisode au cours duquel elle a affiché le genre ‘d’effet de ciseau positif’ à faire rêver les CFO des banques : ses bénéfices ont augmenté de 130%, à 114 millions de dollars.

Le fait que moins de la moitié des coûts opérationnels de Citadel Securities porte sur la rémunération des employés y a sans doute contribué. Avec la hausse des revenus, l’établissement a engagé 34 personnes supplémentaires, portant à 177 personnes son effectif total à Londres. Chacune touche en moyenne 685k $ (642k €) en salaire et bonus, contre 622k $ (583k €) en 2021.

La société l’a dit, elle se doit de bien payer pour attirer « les meilleurs talents les plus brillants issus de tous les horizons ». C’est une « méritocratie ». Quoi qu’il en soit, il existe des signes avant-coureurs que la structure des rémunérations à Londres pourrait évoluer : l’an dernier, Citadel Securities Europe a dépensé 15 millions de livres pour des paiements en actions (17,2 millions d’euros) ; l’année précédente, elle n’avait payé les salaires et bonus qu’en cash.

Les employés de Citadel Securities à Londres sont essentiellement répartis en deux grandes catégories - les vendeurs et traders du front office et les technologues et personnels administratifs. L’an dernier, la première catégorie comptait 77 personnes et 104 dans la seconde.

