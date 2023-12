« Je travaille dans la banque. Je ne suis pas dépensière et je suis heureuse »

Je travaille dans le secteur bancaire, mais je ne fais pas partie des gros salaires. J’occupe une fonction où j’ai accès au front office, mais je gagne beaucoup moins qu’eux. Dans ma position, je peux voir le mode de vie des flambeurs en front office qui se plaignent de ne plus pouvoir assumer.

J’ai observé ces gens de près. Je sais combien ils dépensent et je sais pourquoi. L’un de mes anciens boss avait plusieurs ex-femmes à qui il versait des pensions, et il avait un énorme crédit immobilier à rembourser. C’est son choix de vie, et s’il n’a pas les moyens, c’est son problème. Il faut savoir reconnaître ses limites.

Personnellement, je préfère vivre différemment. Je ne gagne pas des milles et des cents et je n’en ai pas besoin. J’habite une maison très modeste. Je ne suis pas mariée et je n’ai pas d’enfants. Je limite mes dettes, et aussi mes dettes potentielles.

J’ai l’intention de continuer à travailler à rythme constant dans ma fonction en tech, moyennement bien payée mais proportionnellement peu exigeante, de rembourser tranquillement mon crédit et partir à la retraite jeune, louer ma maison et vivre ailleurs avec mon petit ami. La vie est courte ; il n’y a pas besoin de dépenser à tour de bras ou d’épater la galerie. Faites en bon usage et vous n’aurez pas besoin d’autant d’argent. Si les MD en banque n’ont pas les moyens d’assumer leur vie, c’est qu’ils se plantent quelque part.

Rati Patil est le pseudonyme d’une personne du secteur bancaire, mais pas banquière.

