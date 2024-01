Les semaines de 80 heures pas toujours rares chez les recruteurs de Goldman

Alors, c’est comment la vie de recruteur en banque d’investissement ? Si l’on en croit Ian Dodd, 55 ans et ancien MD en recrutement mondial chez Goldman Sachs à Londres, c’est très dur. Après avoir quitté Goldman en décembre 2021, Ian Dodd poursuit aujourd’hui la banque et lui réclame 1,3 millions de dollars, invoquant l’incidence de son bref passage dans ses rangs sur ses problèmes de santé.

Goldman récuse les allégations d’Ian Dodd, qui laissent entendre entre autres qu’il faisait des semaines de 80 heures et devait passer trois nuits par semaine à l’hôtel à Londres pour éviter les 50 minutes de train pour rentrer chez lui, et répondre aux exigences qui lui étaient imposées. Le document de défense de Goldman indique qu’Ian Dodd définissait lui-même son planning de travail, et détaille plusieurs tentatives de ses managers visant à décourager le surcroît de travail et à l’aider à gérer plus efficacement sa fonction. La défense de la banque cite par ailleurs la fois où Ian Dodd aurait invoqué le faux décès de sa mère pour justifier une période d’absence, et mentionne que Dane Holmes, partner de Goldman et responsable RH de l’époque, lui aurait adressé le message suivant : « Sache que je suis là pour toi et tout ce qui m’importe, c’est toi et ta santé. Le reste n’a pas d’importance ! Je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit – vraiment quoi que ce soit. »

Cela semble certes très étrange de la part de Ian Dodd, mais pas paraît particulièrement sérieux. Toutefois, nous n’avons pas pu consulter la liste complète de ses doléances, alors qu’il soutient sa plainte pour dommages corporels en déclarant que Goldman est à l’origine de ses problèmes de santé mentale et physique.

D’après des recruteurs seniors en banque ayant travaillé chez des concurrents, il n’est pas rare d’être victime de burnout en recrutement dans la finance. « 80 heures par semaine, ce n’est sans doute pas la norme, mais quand je m’occupais du recrutement, je faisais des journées de 10 à 12 heures, et je me levais à 6 h le samedi matin pour travailler pendant quatre heures avant que ma femme se lève, » raconte l’un d’entre eux.

Pour lui, le problème des recruteurs en banque d’investissement tient aux fluctuations du volume de travail. « En période intense, la journée est trop courte pour faire correctement le travail. Il faut mettre les bouchées doubles pour arriver à un résultat moins bon qu’il ne devrait être, et on tombe dans le surmenage. En période de faible activité, il n’y a rien à faire et on commence à s’inquiéter d’un possible licenciement. »

Il ajoute que les recruteurs sont souvent considérés comme la dernière roue du carrosse, parfois traités sans le moindre respect par l’entreprise, et ça n’aide pas. Ian Dodd déclare qu’il y avait chez Goldman une culture du dysfonctionnement et du harcèlement, mais la défense de Goldman détaille plusieurs occurrences où l’encadrement avait essayé de l’aider dans sa fonction.

Sous couvert d’anonymat, un autre recruteur senior confie que travailler en recrutement pour une banque d’investissement est stressant par nature, et que les temps de réaction impartis sont toujours courts. Mais il précise qu’il est possible de réduire le stress en construisant une vraie relation avec les responsables du recrutement pour comprendre leurs besoins. « Les recruteurs qui y parviennent sont très respectés par l’entreprise, » conclut-il.

