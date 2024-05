Le décès d’un trader junior de 25 ans ravive les craintes du secteur bancaire autour de la santé cardiovasculaire

D’après Coalition Greenwich, spécialiste de l’intelligence marché pour les services financiers, le secteur comptait l’an dernier 47 500 personnes en front office. La mort de deux hommes jeunes au sein de cette population au cours des dernières semaines est certes tragique, mais il est peu probable qu’elle indique une tendance.

Quoiqu’il en soit, les décès de Leo Lukenas, banquier FIG associate chez Bank of America, causé selon le médecin légiste par « une thrombose aigüe de l’artère coronaire », puis d’Adnan Deumic, trader crédit junior, également chez Bank of America, durant un match de football entre équipes du secteur bancaire jeudi dernier, recentrent l’attention sur la santé des employés jeunes au sein des services financiers.

La cause de la mort d’Adnan Deumic est encore inconnue, mais on soupçonne un arrêt cardiaque. Il avait bénéficié sur place d’un protocole de réanimation cardiorespiratoire. Une fois de plus, Bank of America a exprimé ses regrets : « La mort de notre collaborateur est une tragédie, et nous sommes sous le choc après la perte d’un jeune collègue très apprécié, » a-t-elle déclaré à Bloomberg.

Que les banquiers souffrent de problèmes cardiaques n’est malheureusement pas nouveau. En 2018, Gavin McDonald, responsable M&A de Morgan Stanley à Londres, est décédé à 47 ans un vendredi soir, à son bureau de Canary Wharf. En 2022, c’était un trader de Vontobel qui s’écroulait en salle des marchés en pleine journée.

Avec une population de près de 50 000 personnes, certains drames sont malheureusement inévitables. Mais on soupçonne également que le stress, associé aux horaires interminables, ne fasse qu’aggraver les choses. Hank Medina, qui gère le compte Instagram Litquidity, a déclaré au New York Post que lorsqu’il travaillait en banque chez Jefferies, il avait souffert « pendant des mois de douleurs thoraciques et de palpitations » et avait été équipé d’un moniteur cardiaque. D’autres jeunes banquiers ont confié au quotidien new-yorkais que la démarche était relativement courante. Pour Hank Medina, « l’adrénaline générée par ce job était insupportable ».

Il y a six ans, Business Insider s’était intéressé à la fréquence des crises cardiaques chez les employés jeunes de la banque. Une jeune femme, qui travaillait souvent jusqu’à 4 h du matin, racontait avoir été hospitalisée trois fois en quatre ans, ajoutant qu’une infection de la gorge avait évolué en endocardite infectieuse. Un cardiologue avait à l’époque confié à Business Insider avoir constaté une augmentation de 10 % des attaques cardiaques parmi les banquiers de moins de 30 ans, précisant qu’environ un sur dix de ses patients dans cette tranche d’âge travaillait dans la finance.

En 2018, BI est parvenu à la conclusion que les jeunes en banque souffraient de deux problèmes cardiaques spécifiques : la myocardite, dont il précisait qu’elle était souvent associée à un système immunitaire affaibli en raison de la fatigue et d’un mode de vie peu sain, et l’arythmie, « générée par la tension et l’usage de drogues ou de médicaments. »

Six ans plus tard, rien n’a changé. Si vous vous inquiétez pour votre cœur, faites faire un examen par un médecin. Prenez des jours de congé. Quittez le secteur. Ces deux morts en deux semaines nous rappellent que même jeune et en bonne santé, chacun reste un mortel. Inutile donc de se tuer au travail, ça n’en vaut pas la peine.

