Des banquiers juniors de Rothschild réprimandés pour leur arrivée à 10 h 30 après une fin de journée à 4 h du matin

Alors que la compétition fait rage entre les banques au Moyen-Orient, Dubaï émerge comme l’un des endroits les plus épuisants. Chez Rothschild, en pleine expansion dans les Émirats arabes unis, certains juniors se plaignent d’être poussés à l’épuisement.

Dans un email qu’eFinancialCareers a pu consulter, envoyé l’été dernier par un assistant director (AD) de Dubaï à l’antenne émiratie de la banque, des juniors ont été réprimandés pour être arrivés au bureau à 10 h 30, après avoir envoyé à 4 h du matin une présentation attendue dans le cadre d’un « gros appel d’offres ».

« Ce n’est pas comme si vous aviez fait une nuit blanche, » écrivait l’assistant director, ajoutant qu’ils avaient « bien foutu la m*rde » en n’arrivant pas avant 9 heures. Sans oublier de noter qu’un rythme de quatre heures de sommeil est certes difficile à tenir « mais gérable », et que « tout le monde dans l’équipe aux niveaux VP/D/MD l’avait fait par le passé quand le business l’exigeait (et, croyez-moi, pour des appels d’offres bien moins importants). »

Rothschild n’a pas souhaité faire de commentaires.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’AD auteur de l’email serait toujours chez Rothschild, tout comme le director en copie du message. Dans le même courriel, il prétendait avoir lui-même travaillé jusqu’à 2 h 45 cette nuit-là, mais s’être levé à 7 h 45 pour vérifier la présentation. « La disponibilité est un élément essentiel de notre job, » précisait-il, insinuant que les juniors non disponibles ne remplissaient pas cette condition-clé de leur fonction.

L’email est sorti au grand jour à la suite, il y a deux semaines, du décès de Leo Lukenas, associate chez Bank of America. Si le médecin légiste a estimé comme naturelles les causes de la mort, et si Bank of America a pu prouver que son temps de travail n’était pas aussi excessif que certains ont pu le prétendre, ce décès a suscité de nouvelles préoccupations quant au temps de travail des banquiers juniors. Un recruteur qui aurait travaillé avec Leo Lukenas avant sa disparition raconte qu’il cherchait un nouveau poste en raison de semaines de 110 heures.

D’après les juniors de Rothschild à Dubai, on leur demande souvent de faire des journées sans fin, au point de mettre leur santé en danger. Une junior de Rothschild dans l’émirat a été hospitalisée avec des douleurs thoraciques et le souffle court à son retour de vacances le 13 mai. Son état ne serait toutefois pas lié à son activité professionnelle.

Par le passé, Rothschild a été saluée pour ses temps de travail équilibrés. Elle a mis en place une politique de week-ends protégés ; en France, elle interdit de travailler le week-end, et après 20 h en semaine. L’AD a également félicité les juniors de son équipe pour la finalisation du projet et a promis de les inviter tous à partager « quelques bières (et shots de tequila) et des tapas. »

Un banquier raconte qu’il est particulièrement difficile de travailler à Dubaï et que Rothschild n’est pas la seule banque à sursolliciter ses juniors : « c’est comme une cocotte-minute. Tout le monde investit au Moyen-Orient. »

Cet épisode nous rappelle qu’en 2020, un VP de PJT Partners avait adressé à plusieurs juniors un email incendiaire, dans lequel il se plaignait de ne pas avoir reçu de réponse rapide à ses messages envoyés à 3 heures du matin.

