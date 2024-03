Enquête eFinancialCareers sur les salaires et bonus 2024 : si vous avez déjà les éléments, dites-le nous

Vous a-t-on déjà communiqué le montant de votre bonus ? Dites-nous tout.

La plupart des banquiers américains ont déjà reçu leur bonus au titre de 2023, et ils sont nombreux à avoir déjà répondu à notre enquête. Si vous travaillez dans une banque européenne et que le montant de votre bonus vous a été communiqué récemment, nous vous invitons à revenir aussi vers nous.

L’an dernier, nous avons eu plus de 3 500 répondants en poste dans des dizaines de banques, fonctions, villes et pays différents. Nous serions ravis d’en avoir encore plus cette année. Notre rapport sur les salaires et bonus, qui se fondera sur les données que vous (et les autres répondants) nous aurez transmises, sera publié à la fin du mois et apportera une transparence bienvenue sur les rémunérations dans le secteur. Restez connectés !

Attention ! Merci de ne répondre à l’enquête que si vous avez réellement touché votre bonus.

