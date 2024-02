« J’ai fait des semaines de 80 heures pour créer une plateforme pour un hedge fund. Ensuite, ils m’ont viré »

J’ai créé une plateforme de trading systématique pour un hedge fund. J’ai livré une excellente plateforme avant l’échéance fixée, mais ensuite ils m’ont viré et je ne parviens pas à retrouver un poste, sur un marché de l’emploi particulièrement difficile.~



Je ne devrais même pas être en train de chercher un boulot à l’heure qu’il est. Je ne suis le marché aujourd’hui que parce qu’on n’a plus besoin de moi. En fait, j’ai été « viré » parce que j’ai été trop efficace dans mon dernier poste.



J’ai rejoint cette startup hedge fund l’an dernier. Pendant la courte période où j’y ai travaillé, j’ai construit un système de gestion d’ordres qui a permis à la boîte de faire ses premières transactions en soirée. Ma semaine-type comptait 70 à 80 heures de travail. Je travaillais presque tous les week-ends, et quasiment tous les jours sans discontinuer, sans le moindre jour de congé.



Je l’ai fait pour deux raisons. D’abord, on me répétait que plus vite la boîte pourrait commencer à trader, plus vite je commencerais à toucher des bonus issus du PnL – du moins si les stratégies s’avéraient rentables (et à ma connaissance, elles sont très rentables.)



Ensuite, j’adorais mon boulot. Tous les jours, je créais des trucs vraiment cools, tout en apprenant un nouveau langage qui ne m’était pas familier : Rust. Tous les jours, j’en apprenais un peu plus sur Rust, Kafka, et la gamme de technologies dont on tirait parti. C’était plutôt top.



Après des mois de travail acharné, le système est finalement entré en production, et les transactions ont commencé à circuler dans le système. Deux jours plus tard, j’étais licencié. Je suis arrivé au bureau le matin après 48 h particulièrement rentables, et j’ai été appelé dans un bureau. On m’a dit « regretter » que mon contrat se termine le jour même, et que la « prime substantielle » qui me serait versée le serait au titre de « remerciements » pour le rôle essentiel que j’avais joué dans le lancement de la boîte.



Si je ne regrette en rien d’avoir travaillé pour ce fonds, car j’y ai gagné rapidement une solide expérience sur un temps relativement court, je regrette de ne pas avoir été plus tactique dans ma façon de travailler. J’aurais pu faire simplement 40 heures par semaine. Dans ce cas, je serais toujours employé à ce jour, toujours à construire la plateforme.



Depuis que je suis parti, j’ai cherché autre chose sans relâche. Sans rien trouver jusqu’à présent. On m’a dit durant un entretien pour un poste de quant junior qu’avoir travaillé quelque part si peu de temps faisait « un peu red flag ».



Alors c’est ça ? Je sais que le marché de l’emploi est difficile au Royaume-Uni en ce moment, mais est-ce que je me suis tiré une balle dans le pied et me suis rendu inemployable pour avoir été trop efficace dans mon dernier poste ?



Je crois avoir postulé auprès de tous les hedge funds et banques d’investissement de Londres. Soit mes candidatures ont été rejetées automatiquement, soit – pour la majorité des cas – n’ont reçu aucune réponse. Dans les quelques cas qui se comptent sur les doigts de la main où j’ai décroché un entretien, la plupart en sont restés au stade du premier contact, suivis d’un silence radio – même pas un email de fin de non-recevoir.



J’ai l’impression qu’en cette période économique difficile, le rêve d’un poste de quant junior est inaccessible, pour l’instant du moins. Si vous avez des conseils à partager, je suis preneur.



Milan Gill est un pseudonyme.

