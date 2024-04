« J’ai perdu mon poste en banque dans le cadre d’un programme de restructuration complètement dingue, imposé par des consultants hors sol »

Je travaille depuis dix ans dans une banque d’investissement américaine actuellement en pleine restructuration, et on m’a informée la semaine dernière que je ferais partie des victimes.

Je comprends que la banque doive réduire ses coûts, mais l’encadrement devrait savoir que la façon dont ça se passe est complètement dingue.

On nous a informé l’an dernier que la réorganisation serait gérée par un grand cabinet de conseil en management et qu’il nous faudrait coopérer afin que les intervenants comprennent ce que chacun de nous fait. La préparation des slides à leur intention a nécessité énormément de travail en plus de nos tâches quotidiennes.

Quand le cabinet a fini par revenir vers nous avec son organigramme, ça n’avait pas grand-chose en commun avec ce qui leur avait été expliqué. Ils avaient juste tout rentré dans leur propre cadre de « revenus et croissance » et avaient classé un tas de choses de façon insensée par rapport à la réalité.

Nous avons essayé de leur expliquer, avec plus ou moins de réussite. Ils imposent leur nouveau cadre à la boîte et les gens se retrouvent promus à des postes auxquels ils ne conviennent pas – tout ça en fonction de qui ils connaissent en interne, de la façon dont ils ont réseauté et de qui a pris fait et cause pour eux. D’autres, celles et ceux qui sont indispensables à l’activité, sont licenciés. Les postes sont partagés et redistribués sur les diverses fonctions d’une manière dénuée de tout bon sens, et on confie aux gens des tâches pour lesquelles ils n’ont pas la moindre expérience.

Tout ça pourrait passer pour une réaction de dépit du fait que j’ai été licenciée, mais il faut bien faire remarquer ce qui se passe. Restructurer ainsi signifie que les intrigues de politique interne sévissent à tous les étages, puisqu’on ne parle pas de qui est compétent pour les postes concernés, mais bien de qui a les moyens de jouer la version maison de Game of Thrones. Cela signifie aussi que beaucoup des victimes qui perdent leur job sont comme moi, des femmes…

Nicole Gordon est un pseudonyme

