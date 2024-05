« Les VP ont une vie meilleure dans la banque, mais seulement à condition de devenir des êtres humains misérables. »

Omar Sadraoui connaît directement ce qu'est la vie de banquier d'affaires junior. Diplômé du prestigieux programme de Master in Management d'HEC Paris, il a passé trois ans à la Deutsche Bank à Londres, d'abord en tant qu'analyste puis en tant qu'associé, avant de démissionner en août dernier. Sadraoui dit ne pas être le seul : la plupart des juniors quittent la banque, seuls quelques-uns restent.

« Les gens quittent la banque à cause du manque de considération pour eux et leur temps », nous dit Sadraoui. « Les personnes plus âgées prennent tout pour acquis. Un simple 'merci' pourrait inciter les gens à rester plus longtemps, mais le problème est que la direction est culturellement d'une génération différente. »

Sadraoui ne dit pas combien d'heures il a travaillé chaque semaine à la Deutsche Bank de Londres, mais il donne l'exemple d'un collègue analyste qui voulait prendre congé autour de sa remise de diplôme. Malgré la réservation du congé et son signalement bien à l'avance, Sadraoui dit que l'analyste a tout de même été invité à travailler. C'est typique d'une industrie où les juniors peuvent être considérés comme jetables.

« La réalité est qu'avec les heures que vous consacrez en tant que banquier junior, vous ne gagnez pas grand-chose », explique Sadraoui. « On pourrait obtenir la même chose en faisant un travail de bureau normal et ensuite en conduisant un Uber jusqu'à 4 heures du matin. »

Vivre à Londres est plus cher que jamais et Sadraoui dit que beaucoup de gens décident que cela ne vaut tout simplement plus la peine de se lancer dans la banque. « En banque, les gens ne sont pas assez payés pour le nombre d'heures et les sacrifices qu'ils font dans leur vie. J'ai 30 ans et à mon âge, on commence à se poser des questions difficiles sur ce que l'on veut dans la vie. »

Ayant passé les années d'analyste et une année en tant qu'associé, Sadraoui était sans doute à l'aube d'une vie plus facile. Mais il dit ne pas vouloir devenir la personne que la banque vous transforme. « Votre vie est meilleure en tant que VP [vice-président] parce que vous pouvez exploiter les autres », dit-il. « Même en tant qu'associé, vous pouvez travailler moins vous-même et utiliser la peur pour amener les analystes en dessous de vous à faire le travail, mais ce faisant, vous devenez un être humain misérable. Pour survivre dans l'industrie, vous devez finir par ne vous soucier que de vous-même. »

Alors que les analystes enchaînent des semaines de 100 heures, Sadraoui dit qu'il y a des niveaux de vice-présidents et de directeurs qui passent leur vie sur Outlook. « Ce sont les coursiers », dit-il. « Ils se contentent de transférer les emails et tout ce qui se trouve sur leur bureau aux personnes en dessous d'eux. S'ils le font à 18 heures, aucun de ces juniors ne peut se plaindre. À ce niveau-là, beaucoup de gens dans la banque veulent juste le salaire, donc ils essaient de le maximiser avec un minimum d'effort. »

Sadraoui dit que ce sont les managing directors qu'il faut blâmer pour le mode de vie difficile des juniors. « Les gens au sommet des banques essaient de changer la culture, mais ce sont les managing directors qui posent problème. Ils ne sont pas organisés. S'ils l'étaient, il ne serait pas nécessaire de demander aux gens de travailler toute la nuit. »

Les managing directors n'ont pas non plus d'intérêt à réduire les heures de travail des juniors : « En médecine, les chirurgiens sont payés, mais les chirurgiens font le travail. En banque, ce sont les juniors qui font le travail et les seniors qui touchent tout l'argent. »

En théorie, l'intelligence artificielle permettra aux banquiers seniors de faire eux-mêmes une plus grande partie du travail à l'avenir. Le New York Times a récemment rapporté que Goldman Sachs et Morgan Stanley aspirent à réduire de 66 % la taille de leurs classes d'analystes avec l'arrivée de l'IA. En réalité, dit Sadraoui, les juniors seront toujours nécessaires car les banques ne feront pas confiance à l'IA pour faire leur travail : « Tout doit être double, triple, vérifié. Même avec l'IA, ils auront besoin d'humains pour le faire. »

Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait en dehors de la finance ? Sadraoui est de retour à Paris, où il dirige Invest & You, une entreprise qui aide les jeunes à trouver des emplois dans la finance et le capital-investissement.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, WhatsApp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Click here to fill in our anonymous form , or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available.

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)