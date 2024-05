« Mon mari travaille 120 heures par semaine en banque, et je m’inquiète pour sa santé »

J’ai lu avec un certain effroi le week-end dernier un article sur le décès d’un associate d’une banque américaine, potentiellement lié à des horaires interminables.

Mon mari travaille dans une banque d’investissement. Il fait régulièrement plus de 120 heures par semaine et personne ne semble s’en soucier.

Pour lui, il est normal de travailler plus de 100 heures par semaine. Dernièrement, il a enchaîné plus de 37 heures sans sommeil pour conclure un deal. Un mois normal, il aura - au mieux - un week-end libre. Les jours protégés ne sont pas reconnus et s’il travaille un jour où il n’était pas censé le faire, il n’y a pas de récupération possible. L’an dernier, il a perdu deux semaines de congés payés parce qu’il était affecté à de multiples deals. S’il est malade, pas question de prendre une journée maladie – il lui faut travailler depuis la maison et se connecter comme s’il était au bureau.

Le plus triste, c’est que c’est un super banquier. Je ne veux pas le pousser à changer de carrière : il a investi beaucoup de temps à préparer son MBA pour décrocher des diplômes complémentaires et accéder à son poste actuel. Ce qui semble complètement fou, c’est que les banques soient prêtes à ce point à épuiser les gens au travail. On ignore systématiquement la santé mentale et physique des gens pour « conclure le deal », et les RH ou les N+1 ne semblent pas avoir grand-chose à faire du bien-être des collaborateurs. Tout est urgent et doit être réglé au plus vite. Mas si tout est urgent, alors rien ne l’est.

J’en veux aux managing directors. Ils font des promesses intenables aux clients, et ce sont les banquiers juniors comme mon mari qui doivent faire en sorte que ces promesses soient tenues. Les MD envoient leurs commentaires et demandent à mon mari de faire des pieds et des mains pour créer des documents avant même de savoir ce qu’ils veulent. Il est arrivé souvent, généralement le vendredi à 18 h, que mon mari reçoive des commentaires d’un MD qui nécessitaient au moins quatre heures supplémentaires de travail. Les MD sont censés demander une autorisation pour exiger des heures supplémentaires des juniors le vendredi, mais ils le font rarement. Au lieu de cela, ils attendent des juniors qu’ils passent la nuit sur ce qui consiste souvent en des références internes que personne ne verra jamais, afin que ce soit prêt pour le lendemain matin.

Si les MD veulent faire travailler leur équipe toute la nuit, eux aussi devraient rester à leurs côtés et mettre la main à la pâte sur les modèles. Celles et ceux de l’équipe qui travaillent toute la nuit devraient pouvoir récupérer. Il serait judicieux que les banquiers bénéficient d’une protection légale en matière de temps de travail, à l’instar des pilotes de ligne ou des médecins hospitaliers. – S’ils rentraient leurs heures sur une base hebdomadaire, ils ne devraient pas pouvoir reprendre le travail avant au moins 24 heures une fois le seuil atteint.

D’ailleurs, les managing directors devraient aussi demander aux membres de leur équipe à quelle échéance les tâches qui leur sont confiées peuvent être achevées. Aujourd’hui, nombreux sont les analysts et associates affectés à plusieurs projets et deals, et les MD ne semblent pas le comprendre.

Ce secteur est toxique, et il a besoin de changements radicaux. L’associate décédé aurait pu être mon mari ou n’importe lequel de ses collègues. Dans ces métiers, les gens fichent leur vie en l’air. Mon mari est le principal contributeur aux revenus du foyer, mais il passe à côté de sa vie personnelle et de ses responsabilités à cause des exigences ridicules liées à sa fonction.

