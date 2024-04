Où travailler en finance pour avoir le meilleur équilibre vie pro/vie perso (et la meilleure rémunération)

La finance est bien connue pour ses niveaux de rémunération hallucinants. Mais aussi pour ses horaires épuisants.

Notre rapport 2024 sur les salaires et bonus met en lumière qui exactement travaille le plus. Il a été compilé à partir des 6 000 réponses reçues dans le cadre de notre enquête menée en début d’année. Nous avions sollicité les professionnels des services financiers dans tous les domaines du secteur, dans le monde entier, et à tous les niveaux de séniorité.

Nous rencontrons encore quelques problèmes pour afficher les tableaux sur mobile ; merci donc de le consulter depuis un ordinateur.

Sans surprise, ce sont les répondants en banque d’investissement (M&A et marchés de capitaux) qui doivent composer avec les temps de travail hebdomadaires les plus élevés du secteur.

Même si la moyenne de 67 heures par semaine en M&A reste très inférieure aux 100 heures qui semblaient prévaloir pendant la pandémie, c’est toujours beaucoup plus que dans d’autres parties de la banque. En taux horaire, les banquiers d’investissement les mieux rémunérés en 2023 se trouvaient en ECM, avec un montant total (salaire et bonus) de 120 $.

Conséquence d’une année difficile, les banquiers M&A ont vu leur rémunération horaire dévisser en 2023 à des niveaux inférieurs à ceux d’autres fonctions ; d’après notre enquête, la rémunération horaire des chercheurs actions a été supérieure à celle des banquiers M&A.

Les banquiers M&A affichent leur mécontentement face à la chute de leur rémunération horaire. « Le temps de travail et la complexité des tâches justifient une hausse de la rémunération, » notait un associate M&A en poste chez Evercore aux USA.

Sur une base horaire, la plupart des professionnels de la vente et du trading ont gagné beaucoup plus que les banquiers en 2023. C’est par exemple le cas en vente et trading crédit, avec une moyenne de 147 $. Les professionnels en matières premières et macro ont pour leur part gagné en 2023 respectivement 170 $ et 180 $ de l’heure.

La meilleure rémunération horaire, qui va de pair avec la rémunération totale la plus élevée dans l’absolu, a été constatée en hedge funds. Les professionnels des hedge funds ont gagné presque deux fois plus à l’heure que ceux des fonds de private equity.

Un autre associate, en poste chez Deutsche Bank à Londres, regrettait un bonus « en recul par rapport à l’an dernier » malgré « un surcroît de responsabilités » et une performance supérieure, « individuellement comme en équipe ». Hors des principales fonctions génératrices de revenus en vente et trading, M&A, et ECM/DCM, les temps de travail hebdomadaires dans les services financiers sont moins éprouvants – entre 43 et 48 heures. La rémunération horaire y est donc inférieure : en moyenne 79 $ pour les professionnels des opérations, et 101 $ pour ceux de la finance (audit et comptabilité).

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, Whatsapp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Click here to fill in our anonymous form, or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available.

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)