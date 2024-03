Période houleuse pour Edward Ruff, 40 ans et MD chez Citigroup, accusé de crier sur les juniors

Les temps sont durs pour Edward Ruff, MD de 40 ans chez Citigroup à New York.

Membre de l’équipe ‘Industrials, Energy and Power’ de Citi, promu managing director en 2021, il a été mis en congé selon Reuters. Il est accusé d’avoir invectivé des juniors.

Citi n’a pas souhaité commenter ce comportement a priori répréhensible d’Edward Ruff. D’après Reuters, il aurait insulté des membres de son équipe à la suite d’une réunion tenue en novembre au siège de Citi à New York. Il aurait été mécontent de voir arriver en retard certains éléments de l’équipe. Toujours selon Reuters, il aurait crié si fort que l’un de ses confrères MD, James Maitland, serait intervenu. James Maitland n’a pas confirmé les faits à Reuters.

À une autre occasion, quelques jours plus tôt, un nouvel analyst entré chez Citi en juillet 2023 via un programme de promotion de la diversité, aurait rapporté à un cadre de Citi que Ruff l’avait menacé au cours d’un entretien téléphonique. D’après Reuters, Ruff aurait fortement déconseillé à cet analyste issu d’une minorité d’en parler aux RH. Bloomberg précise que l’analyst en question est une personne de couleur.

Edward Ruff est par ailleurs accusé de s’être plaint lorsque ses analysts ne travaillaient pas le samedi, alors même que Citi a mis en place un plan de protection des samedis, jours non travaillés pour les analysts.

Edward Ruff n’a pas donné suite à nos sollicitations pour commenter ces allégations. Dans les faits, c’est un ancien chez Citigroup, où il est entré 2012. Toutefois, sa carrière n’a pas toujours été un long fleuve tranquille.

Élevé dans une famille de la classe moyenne de Chicago (son père dirige un grand cabinet d’avocats), il fait ses études au Gies College of Business de Champaign, dans l’Illinois. Il opte ensuite pour le conseil plutôt que la banque et débute sa carrière chez KPMG. Il n’entre chez Citi qu’au bout de quatre ans passés chez KPMG et suivis d’un MBA à la Vanderbilt University.

Au bout de deux ans chez Citi, Edward Ruff fait une pause pour un poste mieux payé et plus prestigieux en boutique, chez Perella Weinberg Partners. Son parcours enregistré auprès de la FINRA fait état d’une arrivée chez PWP fin juin 2014, et d’un départ début août de la même année. Aucune raison n’est invoquée qui permette d’expliquer la brièveté de cet intermède.

Edward Ruff est donc une recrue qui pouvait difficilement passer inaperçue. Sans oublier qu’il était MBA associate, sans jamais avoir lui-même été analyst en banque d’investissement. Ni qu’au moins une de ses expériences à un nouveau poste n’a pas été concluante, et ce pour des raisons obscures. On pourrait supposer qu’il en serait devenu un peu plus compatissant. Mais ce sera peut-être le cas maintenant…

Citi procède actuellement à une enquête interne sur les allégations concernées.

