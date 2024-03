Pour ce VP de Goldman Sachs, « tous les jours, on essaie de me débaucher »

Lors de sa présentation de la semaine dernière, à l’occasion de la Conférence UBS Financial Services, le CEO de Goldman Sachs David Solomon, n’a eu de cesse de le répéter : les employés de Goldman Sachs sont les meilleurs.

« Notre banque regorge de gens extraordinaires, » déclarait David Solomon. « Nous avons des talents extraordinaires. Notre équipe est extraordinairement talentueuse… Nous avons une machine de recrutement extraordinaire… »

Quand Goldman Sachs se met en tête de recruter une personne en particulier, en général, elle y parvient, poursuivait-il. Pourtant, le calibre des employés de Goldman ne va pas sans inconvénient : tout le monde veut les débaucher. Après une session de bonus des plus prudentes et une augmentation de la rémunération de David Solomon lui-même, d’une générosité inattendue, certaines sources chez Goldman racontent que les appels de recruteurs se multiplient. « J’ai des appels entrants tous les jours », confie un vice president (VP) senior de la division Gestion d’Actifs. « Si je le voulais, je pourrais quitter Goldman demain ». Certaines personnes acceptent les offres des recruteurs. Plusieurs traders taux sont partis pendant la trêve de Noël, avant même le paiement des bonus. Beth Hammack, co-responsable Global Financing Group, a démissionné il y a deux semaines. Julian Salisbury a quitté la gestion d’actifs l’an dernier pour rejoindre Sixth Street.

Dans son intervention à la conférence UBS, David Solomon a considéré que les arrivées et les départs n’étaient rien moins que le flux et le reflux auxquels on se trouve confronté lorsqu’on dirige une grosse entreprise. Chez Goldman, les talents sont un élément « dynamique », a-t-il précisé :

« Certains arrivent, d’autres partent, il en a toujours été ainsi. »

Si les départs de chez Goldman Sachs augmentent en 2024, il y a sans doute une raison. On parle de mécontentement chez les salariés de Goldman après une hausse de 24 % de la rémunération de David Solomon, qui s’est accompagnée d’une baisse de 24 % des bénéfices de la banque. Selon un VP, la hausse de la rémunération de David Solomon a été perçue comme « injuste », et mauvaise pour le moral, à l’issue d’une année où la plupart des salaires ont stagné ou ont été augmentés au mieux de 5 %. Pourtant, pour un autre, les récriminations sont exagérées. « Tout le monde rigole doucement quant à David Solomon et à ce qu’il gagne, » ajoute-t-il. « Ça n’a rien à voir avec la performance, mais les gens ne semblent pas en colère – c’est plus perçu comme une blague. » Les gens reconnaissent que cela vaut la peine de rester pour pouvoir intégrer à leur CV le nom de Goldman. « Goldman nous dit qu’on fait partie d’une franchise remarquable et d’une grande marque, et à certains égards, c’est vrai, » reconnaît un VP. « C’est sûr qu’avoir Goldman sur mon CV a été utile. »

Mentionner Goldman sur son CV ne dispense pas pour autant de prendre les appels des recruteurs. Certains VP de Goldman racontent que les rémunérations plus bien importantes proposées en buy-side leur font tourner la tête. « Certains VP seniors en front office chez Goldman gagnent 450k dollars » raconte l’un d’eux. « Je connais des associates chez Blackstone qui gagnent 600k dollars et ils ont un autre train de vie. »

Et la rémunération n’est pas le seul problème. Contrairement aux autres banques, Goldman n’a pas d’échelon « director » dans sa hiérarchie. Les VP sont directement promus managing director, ou pas. « Il y a un souci chez Goldman Sachs, » précise un VP. « Je travaille avec des gens qui sont VP depuis 10 à 15 ans, qui devraient être principal ou managing director. Je ne veux pas rester 10 ans à essayer de passer MD, juste pour m’entendre dire que je n’y arriverai pas, et me retrouver à chercher un autre poste de VP. »

Selon lui, « ils font ça délibérément pour nous dévaloriser. » Et de conclure : « en fait, c’est une incitation au départ. »

