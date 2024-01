Suppressions de postes dans plusieurs banques après « les bonus les plus faibles depuis dix ans »

Il n’y a pas que Citi ou Deutsche Bank. Après une très mauvaise passe pour les revenus du M&A et une rentabilité en chute dans les banques d’investissement, les établissements sont de plus en plus nombreux à licencier.

Parallèlement à ceux de Citi et DB, il y a aussi cette semaine des licenciements chez UBS, Rothschild et Lazard.

Aucune des trois banques n’a souhaité faire de commentaire.

Le compte Instagram Litquidity a été le premier à faire état des licenciements chez UBS, mentionnant que les equity directors et managing directors étaient particulièrement touchés. Pour Financial News, ces suppressions de postes sont liées à la fusion avec Credit Suisse. Plusieurs sources en interne chez UBS nous ont indiqué le départ de Richard Kersley, managing director et responsable produit au sein de l’activité actions, en poste dans la banque depuis près de 40 ans.

Chez Rothschild, certaines sources à Londres précisent que les licenciements concernent huit analysts de troisième année et associates de première année. Ils interviennent après l’annonce de suppressions de postes au niveau MD faite par la banque à New York au début du mois.

Chez Lazard, les licenciements feraient partie des 10% de suppressions de postes annoncés par la banque en avril 2023.

Cette vague de licenciements intervient avant l’annonce ou le paiement des bonus de nombreuses banques. Pour celles ayant déjà annoncé leurs bonus, les chasseurs de tête évoquent des chiffres déplorables. « Ils étaient en baisse par rapport à l’an dernier, » confie un chasseur de tête en M&A à Londres. « Et l’an dernier, la baisse était déjà considérable par rapport à l’année record de 2021, mais c’est bien plus qu’un retour à 2018 ou 2019 – c’est l’une des pires années pour les bonus depuis dix ans. »

