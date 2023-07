Qu’ont donc de si spécial les stagiaires à 20k dollars de Citadel ?

Il est tout sauf simple de décrocher un stage chez Citadel ou Citadel Securities. Beaucoup l’ambitionnent, pour preuve le nombre de candidatures – environ 69 000 - en hausse de 65% cette année par rapport à l’an dernier. 0,5% seulement déboucheront sur une place au sein du programme de stage.

Mais les candidats en lice pour une offre de stage chez Citadel n’ont rien de commun avec le schéma classique de l’étudiant de 22 ans en dernière année d’études.

« Le calibre des talents que nous recrutons est exceptionnel, » confie Matt Mitro, responsable du recrutement sur les campus chez Citadel et Citadel Securities. On y trouve des musiciens accomplis, des écrivains et des joueurs d’échecs.

Et vous alors ? Avez-vous l’envergure ? Il existe une façon de le savoir : si les autres aussi cherchent à vous recruter. Celles et ceux qui décrochent des stages chez Citadel ont le choix. 75% d’entre eux reçoivent au moins une offre d’un concurrent, si ce n’est plus.

Dans la quasi-totalité des cas, les étudiants laissent tomber ces offres concurrentes pour un stage chez Citadel ou Citadel Securities. Les deux établissements paient leurs stagiaires plus de 20k $ par mois (soit plus de 18k €) pour un stage de 11 semaines, dont la première semaine se déroule dans un hôtel de luxe.

La plupart des stagiaires de Citadel sont dans leur avant-dernière année d’études, à l’université ou en grande école. Combien d’entre eux parviennent-ils à convertir leur stage en offre d’embauche à plein temps ? Matt Mitro n’en dira pas plus. « Il n’y a pas d’objectif défini, » confie-t-il sur ce point. « Cela dit, en général, celles et ceux qui présentent des résultats exceptionnels et font preuve de leurs compétences et des valeurs que nous recherchons seront éligibles à l’émission d’une offre. »

Les stagiaires de Citadel sont mis à contribution sur des tâches de la vraie vie. « Presque tous nos projets de stage entrent en production dès qu’ils sont terminés, et il est fréquent que l’on réserve le travail intéressant exclusivement pour les stagiaires, » ajoute Matt Mitro. « C’est une preuve que nous croyons en leurs capacités. »

Tout au long du programme de 11 semaines, les stagiaires sont coachés et mentorés, et participent à une présentation finale dans les derniers jours. Pour Matt Mitro, les offres d’embauche à temps plein se font en fonction de cette présentation et des performances des stagiaires sur les 11 semaines. « Nous les préparons du mieux que nous pouvons, d’abord à l’extérieur, puis via des interactions avec des managers internes et des mentors, qui leur offrent une autre perspective sur la manière de réussir, et les aident aussi à se rapprocher des membres de leurs équipes. Nous essayons de donner à nos stagiaires tous les moyens de réussir. »

Une grande partie du coaching dispensé par Citadel tourne autour des styles de communication. Les deux établissements veulent des gens capables d’exprimer leurs propres opinions. « Nous voulons que nos stagiaires se sentent à l’aise au moment de partager leurs propres points de vue, et se rendent compte qu’ils peuvent contribuer à une nouvelle approche ou préconiser quelque chose de paradoxal, » poursuit Matt Mitro. Cela revient souvent à encourager les stagiaires à étayer leurs arguments au moyen de données : « nous apprécions beaucoup les stagiaires qui testent et valident leurs idées, » conclut-il.

