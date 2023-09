Cette boutique à la rémunération moyenne de 580k € retente sa chance à Paris

Plus de trois ans après sa tentative avortée d’ouvrir une antenne à Paris, due à l’échec des recrutements, Evercore est de retour et prévoit de lancer son bureau parisien. Telle était l’annonce de Financial News le 25 août. La structure de 15 personnes sera placée sous la responsabilité de Laurence Hainault, ex-responsable de l’équipe européenne de deals en technologie média et télécoms chez Credit Suisse, recrutée en juin.

Si l’effectif de 15 personnes n’indique pas à proprement parler une vague de recrutements, cela reste néanmoins une bonne nouvelle pour les banquiers parisiens qui ont décroché les postes. Evercore est en passe de rémunérer ses 2 245 employés dans le monde 628k $ / 580k € en moyenne en 2023. Ses banquiers parisiens pourraient toucher un peu moins, alors qu’ils sont pour beaucoup encore juniors, mais la rémunération a néanmoins toutes les chances d’être relativement généreuse : aux US, Evercore accorde à ses banquiers juniors des salaires de départ de 120k $ / 111k €, auxquels s’ajoutent les bonus.

La boutique d’élite Centerview est elle aussi en pleine expansion sous la direction de l’ex-Lazard Mathieu Pigasse, qui a fait venir ces dernières années plusieurs autres anciens de Lazard, dont Pierre Pasqual et Nicolas Constant. En octobre dernier, c’est chez Barclays qu’il recrutait Yann Krychowski, alors responsable M&A pour la France.

En dépit de ses recrutements notables, Centerview n’a pas atteint le top des établissements de M&A à Paris au premier semestre, selon les chiffres fournis par Dealogic. La seule boutique dans le top 10 en France cette année (classement en fonction des revenus M&A) est PJT Partners, qui a ouvert un bureau dans la capitale en septembre dernier. La direction en a été confiée à Emmanuel Guillemet, venu de Rothschild.

Si vous ambitionnez de travailler pour une boutique à Paris, mais ne parvenez pas à entrer chez PJT, Centerview ou Evercore, il existe d’autres options. Selon Dealogic, les boutiques telles que Sycomore Corporate Finance, Altamoda (un nouvel acteur), William Blair et Finexsi font aussi partie des grands noms de la scène parisienne du conseil cette année.

