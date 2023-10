Le boss des CLO européens chez Credit Suisse quitte le navire et rallie SocGen

UBS a peut-être engrangé un gain exceptionnel de 29 milliards de dollars en reprenant Credit Suisse, mais cela ne signifie en rien qu’elle soit intéressée à conserver en trop grand nombre celles et ceux qui en sont à l’origine - même certains des meilleurs de Credit Suisse ne sont à ce stade que détachés auprès de leur nouveau big boss.

Parmi ceux qui ont quitté la nouvelle entité, on trouve le nom de Michael Malek. Resté 16 ans chez Credit Suisse, Michael Malek y était Head of European CLO Structuring depuis plus de 10 ans, d’abord à Londres puis à Paris. C’est le 7 septembre qu’il a annoncé son arrivée chez SocGen, à la tête de l’équipe CLO EMEA dans la capitale.

Si “Only the Brave” est l’un des parfums emblématiques de la marque de prêt-à-porter Diesel, ce sera sans doute aussi une devise utile à ceux qui rejoignent SocGen aujourd’hui. Il n’y a certes pas de problème majeur à la banque de La Défense – ses résultats du deuxième trimestre ont été plutôt bons, mais elle se trouve un peu à la croisée des chemins.

Dans son (nouveau) rôle de CEO, Slawomir Krupa a reçu un mandat clair du conseil d’administration : procédez comme vous l’avez fait dans la banque d’investissement. Autrement dit, il s’agira de « réduire les coûts et s’attaquer aux risques de trading, » pour reprendre les termes de Reuters, et potentiellement couper des têtes. Ce qui n’a toutefois pas empêché la banque de recruter dans le monde entier pour divers secteurs.

Et à propos, si le terme « CLO » vous fait dresser l’oreille en vous rappelant 2008, pas de stress. Les spécialistes des CLO sont de nouveau assez recherchés depuis quelque temps, et il y a de plus en plus d’opportunités de gains dans cet environnement. Attachez vos ceintures.

