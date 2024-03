Ce hedge fund quantitatif qui paie ses jeunes diplômés plus de 160k € recrute à tour de bras

Vous êtes quant ou développeur à la recherche d’un premier job ou d’un nouveau poste ? Peut-être devriez-vous essayer Qube Research and Technologies. Selon les mots d’une source du secteur, le hedge fund de trading systématique lancé par Credit Suisse en 2016 devient totalement « frénétique » en matière de recrutement.

Qube n’a pas souhaité commenter cet article, mais certaines de ses récentes embauches sont déjà connues du public. Comme nous l’écrivions il y a quelques jours, François Jeulin, responsable arbitrage de Citadel Securities basé à Hong Kong, aurait intégré Qube en Asie. On trouve aussi parmi les nouvelles recrues les noms de Pierre Henry-Labordère - ancien responsable de la recherche quantitative chez Natixis, Mike Hill - ancien MD en technologie chez Credit Suisse à Londres, Zohar Melamed – ancien chef ingénieur pour la gestion de fortune chez Credit Suisse, Antoine Mahé - ex-trader en arbitrage statistique de Millennium à Dubaï, et William Alcock, ancien technologue de Bloomberg à Londres. Il semble qu’une cinquantaine de personnes soient arrivées au cours des tout derniers mois.

C’est beaucoup pour un hedge fund plutôt modeste. Les derniers comptes déposés par Qube, pour l’année se terminant en décembre 2022, montraient qu’il employait 229 personnes, réparties entre son siège de Londres et ses antennes en Inde et à Paris. Depuis, Qube a ouvert des bureaux à Hong Kong, Shanghai, Singapour, Zurich et – tout récemment – au Danemark. L’antenne danoise, ouverte ce mois-ci, est dirigée par Johan Blaue, arrivé en janvier en provenance d’un établissement local de trading dénergie. Qube compte également un nouveau bureau au cœur du Nova Building, dans le quartier de Victoria à Londres, et serait en passe d’y augmenter ses effectifs.

Selon les recruteurs, Qube ne paie en général pas aussi bien que certains faiseurs de marché et hedge funds, mais il ne paie pas mal à proprement parler. En 2022, la rémunération par tête s’élevait à 697,3k £ (816k €). Les informations entrées sur Levelsfy laissent supposer que les jeunes diplômés à Londres pourraient gagner plus de 160k €. Les recruteurs indiquent que l’établissement est prêt à payer très cher les éléments exceptionnels.

Les derniers recrutements de Qube ont fait une large place aux stagiaires et aux jeunes diplômés. Le fonds recrute actuellement pour divers programmes de jeunes diplômés à Londres et recherche – entre autres – des étudiants connaissant le traitement naturel du langage et l’intelligence artificielle. Aux niveaux plus seniors, il serait en train de développer une activité discrétionnaire à Londres.

