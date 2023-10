Chez SocGen, l’IT pourrait faire face à une nouvelle vague de suppressions de postes

La journée investisseurs tant attendue de Société Générale durant laquelle son nouveau Directeur général Slawomir Krupa, entré en fonction cette année, dévoile ses plans pour la banque (et en particulier la banque d’investissement) est enfin arrivée. Et c’est… plutôt décevant. Il y a beaucoup d’idées, mais assez peu de plans.

L’un d’entre eux est pourtant assez clair : SocGen prévoit 1,7 milliard d’euros d’économies, dont environ 600 millions proviendront d’un remaniement significatif de ses systèmes IT. Slawomir Krupa indique qu’ils sont dépassés et excessivement coûteux, surtout comparés à ceux de certaines de ses concurrentes.

Si c’est le passage à un système de « plateforme » qui est censé générer ces économies, on sent poindre la menace sous-jacente d’un certain nombre de suppressions de postes dans le cadre de cette réduction de coûts. La dernière migration de la banque vers une nouvelle plateforme informatique a fait suite à la fusion avec le Crédit du Nord, qui devait conduire selon les annonces de 2021 à 3 700 suppressions de postes, même si une grande partie est en réalité imputable à la fermeture d’agences physiques.

Cette fois-ci, certains emplois en tech chez SocGen semblent plus pérennes que d’autres. Slawomir Krupa a déclaré aujourd’hui que la banque continuerait d’investir en cybersécurité (il prévoit de dépenser plus d’un milliard d’euros entre 2023 et 2026), et poursuivrait la migration de ses applis vers le cloud, public et/ou privé, avec un objectif supérieur à 75% à l’horizon 2026.

Concernant la banque d’investissement, Slawomir Krupa ne semble pas avoir beaucoup de plans concrets. Il indique qu’elle glissera vers un modèle « plus léger en capital » et veut la détacher d’une mentalité et d’une culture « d’optimisation de la gestion du bilan » pour évoluer vers « une approche axée sur la distribution. »

Il souhaite également développer les partenariats. Le récent partenariat de la banque avec Brookfield, pour lancer un fonds de dette privée de 10 milliards d’euros, avec un amorçage à 2,5 milliards d’euros, servira de modèle pour l’avenir.

La génération d’honoraires a été un autre élément central de la présentation. L’accent a également été mis sur le renforcement des activités où SocGen se montre déjà solide – en d’autres termes, faire évoluer « l’une des meilleures en dérivés actions » vers « l’une des meilleures en actions. »

Comme l’a résumé Slawomir Krupa : « plus de conseil, plus d’honoraires, moins d’intensité capitalistique. »

