L’enquête eFinancialCareers sur les attentes en matière de bonus et sur le sentiment général

Le 4è trimestre est déjà bien entamé et il s’est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois où nous avons abordé le sujet. Après 11 mois difficiles, nous vous sollicitons pour cette nouvelle enquête annuelle sur vos attentes en matière de bonus et votre impression générale.

L’année dernière avait vu remonter bon nombre d’observations dignes d’intérêt, certaines très intéressantes, d’autres en forme de pressentiment. Les femmes attendaient des hausses de bonus supérieures à celles envisagées par les hommes. Les banquiers de Credit Suisse prenaient la deuxième place des plus optimistes en matière de bonus…

Merci de répondre au questionnaire ci-dessous (en anglais) pour nous faire part de votre point de vue. Vous pouvez choisir de rester anonyme, mais il faudra au préalable répondre à quelques questions (sur votre lieu de résidence, votre expérience, etc.) afin de valider votre participation. Nous souhaitons connaître votre point de vue. Dites-nous tout, et nous partagerons les résultats en décembre.

