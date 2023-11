Les conseils d’un MD de Goldman Sachs pour devenir un banquier tout-puissant

Jim Donovan est managing director, depuis trente ans chez Goldman Sachs, et ‘Vice Chairman of Global Client Coverage’, en poste à Charlottesville, en Virginie. S’il devait raccrocher sa casquette de MD pour faire autre chose, il pourrait sans doute faire sensation sur YouTube. Déjà bien connu pour son discours de 2016 ‘Are you destined to deal’, devant les étudiants de la fac de droit de l’Université de Virginie – 2,6 millions de vues sur YouTube, il est de retour avec une suite. Intitulée ‘The making of an investment banker’, elle aussi filmée à la fac de droit de l’Université de Virginie, elle comptait déjà près de 50 000 vues trois jours après sa mise en ligne.

Le titre pourrait laisser supposer une tentative à la Frankenstein où l’on assemblerait les différents éléments d’un banquier à partir de mocassins Ferragamo et d’une chemise tout ce qu’il y a de plus formelle, mais la vidéo présente en réalité Jim Donovan exposant aux étudiants a) comment décrocher un poste en banque, et b) comment le garder. Si certains de ses conseils sont susceptibles faire passer pour des enquiquineurs celles et ceux qui les suivent (« N’abandonnez jamais au grand jamais, ne prenez jamais un non pour une réponse »), l’ensemble contient aussi quelques constatations intéressantes qui expliquent sa popularité sur YouTube.

L’idéal pour lui, durant un entretien en banque, est d’amener la personne qui vous reçoit à parler d’elle. « Les gens adorent parler d’eux-mêmes, » observe Jim Donovan. Si vous parvenez à les y amener, l’entretien deviendra « plus un dialogue qu’un interrogatoire. » Posez des questions ouvertes, auxquelles on ne peut pas répondre par un seul mot – du style « Pourquoi avez-vous décidé de devenir banquier d’investissement ? » et « Quel est le deal le plus intéressant sur lequel vous avez travaillé ? » Les gens adorent ça, dit-il, ignorant le risque que des millions d’étudiants posent les mêmes questions.

Jim Donovan poursuit : après avoir décroché un poste d’analyst ou associate, vous devrez trouver quelqu’un déjà très bon dans ce métier, et le ou la copier. « Regardez bien cette personne, apprenez le plus possible en l’observant et calquez votre comportement sur le sien. » En devenant le meilleur banquier de votre équipe, vous gagnez, dit-il, le droit de prendre du temps pour des choses que vous aimez faire : « Si vous êtes l’un des meilleurs banquiers d’investissement, c’est beaucoup plus facile d’éviter de passer du temps sur des choses que vous ne voulez pas faire. »

Jim Donovan souligne toutefois que, dans les débuts du moins, tout meilleur banquier en puissance ne peut se dispenser de s’attaquer à des tâches subalternes. « Montrez clairement que vous n’avez pas d’ego, » martèle-t-il. « Qu’il n’existe aucune tâche qui ne soit pas digne de vous. » On ne sait pas très bien pourquoi.

Plus utile en revanche, le bon conseil de Jim Donovan pour faire croire aux gens qu’ils sont importants : quand vous êtes en réunion avec eux, prenez des notes. « Cela fait passer aux participants présents dans la salle le message que vous êtes sérieux. Et aussi à ceux qui prennent la parole que ce qu’ils disent est important – la preuve, c’est que vous le notez. »

Quand Jim Donovan s’était adressé aux étudiants de Virginie il y a quatre ans, il leur avait dit de répondre aux appels et courriels des clients à 2 h, 3h ou 4h du matin. Cette fois-ci, il ne parle pas de clients et ne donne pas d’heures précises, mais il indique : « Il n’y a rien de plus frustrant pour un banquier d’investissement que d’envoyer un e-mail ou un sms à un analyst ou associate et de rester sans réponse pendant un long moment. Voilà qui rappelle l’e-mail du VP de PJT exigeant que les juniors répondent à 3 heures du matin.

Pour Jim Donovan, le secteur bancaire n’est pas fait pour tout le monde. Seul le noyau le plus dur survit. Il est question de tranchées et d’apprentissage, d’adversité et de victoire nietzschéenne. Le secteur bancaire requiert « une discipline incroyable » et « de la maîtrise », dit-il. Ne laissez pas les courriels s’empiler, poursuit-il. Tout se termine sans applaudissements, ni même un sourire.

Dans un autre ordre d’idées, les étudiants qui dépensent des sommes considérables pour un MBA, dans l’espoir de devenir un jour comme Jim Donovan, ou peut-être simple consultant, doivent trouver un compromis. Le Wall Street Journal rapporte un faible niveau de recrutement pour les titulaires de MBA cette année, ajoutant que ceux qui auraient répondu à des courriels en banque à 3 h du matin se dirigeraient plutôt vers le corporate development.

Si ces postes sont connus pour offrir un bon équilibre de vie et une rémunération raisonnable, ils n’ont pas grand-chose à voir avec le travail en banque. Un titulaire de MBA âgé de 28 ans déclarait vouloir travailler pour de grandes banques, des banques moyennes ou petites, ou en corporate development, même s’il avait fait une école de commerce « pour pouvoir entrer en banque d’investissement. »

