Les attentes de bonus pour 2023, banque par banque

Quelle perspective de bonus pour cette année ? 2 000 personnes ont répondu à notre enquête sur les attentes de bonus et les résultats laissent supposer des attentes très diverses en fonction des banques.

Alors que la fin de l’année approche à grands pas, les banquiers qui s’attendent aux plus fortes hausses de bonus sont ceux d’HSBC, suivis de près par ceux de Goldman Sachs. Au contraire, les seuls à s’attendre en moyenne à une chute de leurs bonus travaillent chez Bank of America. Quelques sources font état d’un certain optimisme chez HSBC. Pour l’une d’entre elles, les bonus étaient en baisse en 2022 (ceux versés début 2023) – et lors de ses résultats du 3è trimestre, la banque envisageait une hausse des rémunérations liées à la performance qui génèrerait une augmentation de coûts de 1% sur une année entière. Avec près de 30 milliards de dollars de coûts l’an dernier, cela pourrait correspondre à 300 millions de dollars supplémentaires distribués en bonus, impliquant une progression de 9% de l’enveloppe de bonus de l’an dernier, alors de 3.36 milliards de dollars.

L’enquête fait remonter quelques autres enseignements pour le moins curieux. Des répondants de Goldman Sachs par exemple, s’attendent à voir leurs bonus augmenter de 30% cette année par rapport à l’an dernier. C’est beaucoup, surtout quand on considère que les dépenses totales de rémunération de la banque n’ont progressé que de 4,5% sur les neuf premiers mois de l’année, comparé à la même période en 2022. Même en prenant en compte une réduction d’effectifs, la rémunération par tête chez Goldman n’a augmenté « que » de 12%.

Pourtant, certains banquiers de Goldman ont été relativement mal payés l’an dernier et espèreront voir la banque procéder à quelques changements. Denis Coleman, CFO de Goldman, a déclaré que la banque devait payer correctement ses employés en raison de la concurrence acharnée des banques rivales autour de leurs compétences, et indiqué que les dépenses de rémunération resteraient inférieures à 10%, et encore dans la fourchette basse. Un VP américain de Goldman en finance, a indiqué dans sa réponse à notre enquête qu’il se « murmure que ce serait la compensation par rapport à 2022. »

Les réponses sont plus mitigées dans les autres banques. Les répondants de Barclays s’attendent à une hausse de bonus de 16%, malgré les rumeurs de nouveaux objectifs de rendement (très élevés), censés s’appliquer à partir de février 2024. Mais alors pourquoi cet optimisme ? C’est sans doute la combinaison de deux facteurs : d’abord, le fait que les bonus de la banque ont été déplafonnés au Royaume-Uni, et ensuite, parce que les bonus de l’an dernier étaient déjà en recul de 20% par rapport à ceux de l’année précédente. Les répondants en poste chez Morgan Stanley s’attendent eux aussi à une augmentation des bonus. Leur cas pourrait toutefois être un peu plus tranché. Si la banque a licencié 3 500 personnes cette année, ses dépenses de rémunération étaient en hausse de 1% sur un an dans ses résultats du 3è trimestre 2023, et James Gorman, son CEO en fin de mandat, a fait allusion à des hausses de rémunération avec des déclarations telles que « les très bons performeurs sont très demandés sur le marché. » Mais qui sont-ils donc ?

Sans doute ceux qui n’ont pas été licenciés. Les répondants de Bank of America s’attendent à voir leurs bonus chuter, et c’est la seule grande banque dans ce cas. Cela peut paraître surprenant – BofA s’en est plutôt bien sortie comparée à ses homologues cette année. Toutefois, elle s’est aussi engagée dans un gel des recrutements en lieu et place de réduction d’effectifs, ce qui pourrait avoir des implications sur l’enveloppe de bonus. Un VP de BofA qui a participé à notre enquête déclare s’attendre à une baisse des bonus, en raison à la fois de la récession et de « l’engagement de la banque pour conserver l’ensemble de ses effectifs. »

Cliquez ici pour créer votre profil eFinancialCareers. Soyez visible auprès des recruteurs qui cherchent à pourvoir des postes de premier plan en technologie et finance.