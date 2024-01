Les banquiers de BNP Paribas pensent être les moins susceptibles de perdre leur poste cette année

Dans le cadre de notre enquête sur les attentes de bonus, nous avons interrogé 2 000 personnes quant à la probabilité de perdre leur poste en 2024. Les réponses sont très mitigées en fonction des banques.

Qui s’attend à être le plus serein pour l’année à venir ? Comme le montre le tableau ci-dessous, les meilleures options semblent se trouver chez BNP Paribas. Une bonne partie de la justification pourrait venir de l’ADN de la banque – il est relativement difficile de licencier en France, et il semble que cette culture se soit répandue dans l’ensemble de la banque. Un associate de BNP Paribas à Singapour nous a confié qu’elle « ne licencie » tout simplement pas. D’un autre point de vue, les craintes des banquiers d’UBS et Citigroup sont tout sauf une surprise.

Un grand nombre de répondants d’UBS citent la fusion avec Credit Suisse comme l’un de leurs motifs d’inquiétude pour la sécurité de l’emploi, sur trois continents différents.

La présence de Citi, dont les répondants sont les plus inquiets, n’est pas non plus une surprise. La banque est en pleine restructuration dans le cadre de son projet « Bora Bora ». La CEO Jane Fraser a lancé une vaste réforme visant à réduire les niveaux d’encadrement de la banque – de 13 à 8 – ainsi qu’à éliminer 60 comités, avec l’objectif ultime de libérer jusqu’à « des dizaines de milliers d’heures de travail par an. »

De nombreux répondants à notre enquête ont mentionné la restructuration de Citi comme une préoccupation pour la sécurité de leur emploi. L’un d’eux, junior en tech à Londres, l’a qualifiée de « puissante restructuration ». Plusieurs VP, dans des secteurs allant du M&A à la vente et au trading, ont également fait état des inquiétudes liées à la restructuration. Pourtant, les licenciements pourraient ne pas effrayer tout le monde. Un analyste new-yorkais de Barclays, autre banque actuellement sujette à quelques bouleversements, confiait ne pas ressentir d’insécurité particulière car il est « le seul à savoir comment assurer mon poste très spécifique après le départ de plusieurs managers. »

